الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

إزالة 9 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة9 حالات تعدي
إزالة9 حالات تعدي على املاك الدولة والاراضى الزراعيةبالشرقية

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بحملة أمنية قطعت من خلالها المرافق العامة المتمثلة فى الماء والكهرباء عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية. 

إزالة تعديات على مساحة 175 مترا بالإبراهيمية في الشرقية

إزلة حالة تعدى على 120 متر مخالف 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، أنه قد أسفرت تلك الحملات عن إزالة حالة تعدي علي مساحة ١٢٠ متر مباني و٨ حالات تعدي على مساحة ١١ فدان و٢١ قيراط و١٣ سهم أراضي زراعية بنطاق مراكز ومدن (أولاد صقر وكفر صقر والحسينية ومنشأة أبو عمر وأبو حماد وديرب نجم). 

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

فيما أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بمركزي الزقازيق ومنيا القمح في الشرقية

التصدي لأي محاولة للبناء دون الرجوع الى المحافظة 

أشار المحافظ إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على  الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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