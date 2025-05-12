إزالة 9 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بحملة أمنية قطعت من خلالها المرافق العامة المتمثلة فى الماء والكهرباء عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية.

إزلة حالة تعدى على 120 متر مخالف

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، أنه قد أسفرت تلك الحملات عن إزالة حالة تعدي علي مساحة ١٢٠ متر مباني و٨ حالات تعدي على مساحة ١١ فدان و٢١ قيراط و١٣ سهم أراضي زراعية بنطاق مراكز ومدن (أولاد صقر وكفر صقر والحسينية ومنشأة أبو عمر وأبو حماد وديرب نجم).

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

فيما أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

التصدي لأي محاولة للبناء دون الرجوع الى المحافظة

أشار المحافظ إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.