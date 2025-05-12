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لأول مرة، ترامب يعلن تخفيض أسعار الأدوية 59% والبنزين والطاقة وكل السلع

خفض أسعار الدواء،
خفض أسعار الدواء، فيتو

تخفيض أسعار الأدوية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "Truth social"، عن قراره الجديد بشأن أسعار الأدوية والبنزين والطاقة وغيرها من السلع، وخفض التضخم.

ترامب يخفض أسعار الدواء 59% 

وأكد دونالد ترامب أنه قرر تخفيض أسعار الأدوية بنسبة 59%، كما ستنخفض أسعار البنزين والطاقة والبقول، وجميع التكاليف الأخرى والتي تخص المجتمع الأمريكي، مشيرًا إلى خفض التضخم في أمريكا تبعًا لذلك.  

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القرارات الجديدة التي سيتخذها: "ستُخفض أسعار الأدوية بنسبة 59%، بالإضافة إلى ذلك! ستنخفض أسعار البنزين والطاقة والبقالة وجميع التكاليف الأخرى. لا تضخم!!! مع حبي، دي جي تي"

 


جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الأحد، إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًّا لخفض أسعار الأدوية، والتي وصفها بـ "الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية"، بنسبة من 30 إلى 80%.

وقال دونالد ترامب في تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي: "سيجري خفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية، على الفور تقريبا، بنسبة ما بين 30 إلى 80 %، وسترتفع في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق المساواة، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تحقيق العدالة لأميركا".

وأشار ترامب إلى أنه سيوقع الأمر التنفيذي، الذي قال إنه سيكون "من بين الأكثر أهمية" في تاريخ الولايات المتحدة، صباح اليوم الاثنين.

ترامب يفشل في تخفيض أسعار الأدوية

ويذكر أنه في الولايات المتحدة، لا يوجد حاليًا تنظيم مركزي لأسعار الأدوية ينطبق على جميع الأدوية، حيث تلعب صناعة الأدوية الدور الأهم في تحديد تكلفة الدواء، ويعتبر التأثير الحكومة الأمريكية محدودًا في هذا الشأن، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية للغاية في بعض الأحيان. 

ترامب يعلن خفض الأسعار والتضخم، فيتو
ترامب يعلن خفض الأسعار والتضخم، فيتو


وكان ترامب قد حاول خفض أسعار الأدوية خلال فترة ولايته الأولى، وكانت خطته أنذاك توفير أدوية مثل الأنسولين وقلم إبينفرين بخصومات للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، واستخدام الأسعار الدولية المنخفضة لدفع ثمن بعض الأدوية المقدمة بموجب برنامج التأمين الحكومي "ميدكير" لكبار السن، لكن اقتراحه لم ينفذ، بسبب المعارضة السياسية والقانونية.
وفي عام 2022، وقع جو بايدن حزمة تشريعية، سمحت لبرنامج "ميدكير" بالتفاوض على أسعار أدوية معينة، وتم اعتبار ذلك علامة فارقة في ولاية بايدن.

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