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خارج الحدود

ترامب يؤيد أوروبا في فرض عقوبات على روسيا في حال رفض الهدنة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق  على بيان قادة فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا القاضي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا إذا رفضت شروط الهدنة التي اقترحها الغرب.

ترامب يؤيد بيان حلفاء كييف المتضمن عقوبات جديدة ضد روسيا إن رفضت الهدنة

وقال دونالد  ترامب: إن واشنطن قد تفرض أيضا عقوبات على موسكو في حال رفضها هدنة وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

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دونالد ترامب: الحرب في غزة وحشية

وفي وقت سابق، وصل كل من: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسا وزراء بريطانيا وبولندا كير ستارمر ودونالد تاسك، إلى كييف للمشاركة في اجتماع ما يسمى "تحالف الراغبين".

وأعلن ماكرون أنه قد يتم فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا خلال أيام في حال رفض القيادة في موسكو شروط الهدنة التي يقترحها الغرب لمدة 30 يوما. 

 وجاء في بيان الوكالة: "وافق ترامب على بيانهم (القادة) وأوضح بشكل خاص أنه سيدعمهم، حتى عبر عقوبات إضافية إذا لزم الأمر".

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ترامب روسيا فرنسا أوكرانيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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