البيت الأبيض مركز أحداث وقرارات السياسة العالمية، وضع حجر أساسه جورج واشنطن عام 1792، صممه الأيرلندي جيمس هوبان، جون آدامز وعائلته أول ساكنيه، أحرقه البريطانيون، وهذا سر الطلاء الأبيض والتسمية

بعد أداء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء اليوم الإثنين اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول رئيسا للولايات المتحدة، يتأهب البيت الأبيض لاستقبال الرئيس رقم 47 في تاريخ أمريكا.

معلومات عن البيت الأبيض

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على البيت الأبيض منذ تأسيسه وحتى اليوم، حيث يعد البيت الأبيض المقر الرسمي الأشهر في الولايات المتحدة وربما في العالم، وهو مكان عمل الرئيس الأمريكي ومقره الرسمي.

ترامب داخل البيت الأبيض، فيتو

ويعتبر البيت الأبيض أحد المباني التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمثل مركز قرارات وأحداث السياسة الدولية، ويعبر كذلك عن رمزية وقوة السلطة.

لكن ما لا يعرفه كثيرون ربما هو أن هذا المبنى في قلب واشنطن الذي اختاره الرئيس جورج واشنطن، لم يتم بناؤه في الأصل مع وضع هذا الاسم واللون في الحسبان.

البيت الأبيض رمز من رموز أمريكا

وتجدر الإشارة إلى أنه تم وضع حجر الأساس للبيت الأبيض عام 1792، في موقع اختاره جورج واشنطن بنفسه، ويقع في شارع بنسلفانيا 1600 شمال شرق واشنطن العاصمة.

البيت الأبيض

وكان جون آدامز وعائلته أول من سكن المبنى عام 1800، ولم يكن اكتمل بعد. وصُمم المبنى الرسمي على النمط الكلاسيكي المعاصر، من قبل المهندس المعماري الأيرلندي الأصل جيمس هوبان.

وبحسب موقع "هاوس دايجست"، طلب الرئيس توماس جيفرسون بعد انتقاله إلى المقر عام 1801، من المهندس المعماري بنيامين هنري لاتروب إضافة بعض الأعمدة، بهدف إخفاء الاسطبلات والمخازن.

حريق البيت الأبيض

وفي حقبة الحرب الأمريكية البريطانية عام 1812، تعرض البيت الأبيض لحريق كبير، بعدما أضرم الجنود البريطانيون النار فيما كان يُعرف آنذاك باسم منزل الرئيس أو القصر التنفيذي، ما أدى إلى تدميره من الداخل بالكامل.

حريق البيت الأبيض، فيتو

ومنذ ذلك الحين، يقال إن المبنى طلي باللون الأبيض لتغطية آثار الحريق الذي اندلع عام 1814، ثم راح الناس يطلقون عليه بشكل غير رسمي اسم البيت الأبيض.

لكن هذا اللون الأبيض الشهير، يسبق آثار الحريق، إذ يقال إنه بعد 6 سنوات من بداية بنائه وتحديدًا عندما تم الانتهاء من الجدران الخارجية، وضعت مادة تبييض من الجير في الخارج لحماية المنزل من العوامل الجوية.

كما أن الجدران مصنوعة من الحجر الرملي البيرجيني الناعم المطلي باللون الأبيض، بحيث يمنع التبييض امتصاص الحجر للماء.وبحلول الوقت الذي انتقل فيه الرئيس آدامز، كان البيت الأبيض يُشار إليه بين بعض العامة على هذا النحو.

سر تسمية البيت الأبيض بهذا الاسم

والدليل على ذلك كان أنه في وقت مبكر من عام 1812، كتب عضو الكونجرس آنذاك أبيجاه بيجلو رسالة لزميل له، جاء فيها "هناك الكثير من المشاكل في البيت الأبيض، كما نسميه، أعني مشاكل مع الرئيس".

أما المشكلة التي كان يشير إليها بيجلو فهي الحرب الوشيكة مع بريطانيا العظمى.

ولذلك ليس من المستغرب أن يكون المبنى قد حصل على هذا اللقب، لأسباب ليس أقلها التجديد المستمر للتبييض من أجل الحفاظ على المنزل محميًا من عوامل الطقس.

واستمر منزل الرئيس في التطور على مر السنين، حيث أعاد المهندس المعماري، جيمس هوبان إعماره بعد الحريق وتمت إعادة تبييضه وتجهيزه خلال ولاية الرئيس جيمس مونرو عام 1817.



ومع ذلك، جاءت التغييرات الأكبر بعهد الرئيس ثيودور روزفلت، فعندما أصبح روزفلت رئيسًا عام 1901، قام بتركيب مصابيح كهربائية، وأعاد بناء الشرفة الشرقية، ودشّن المبنى الذي أصبح فيما بعد يعرف باسم الجناح الغربي.

كما جعل روزفلت من وصف البيت الأبيض تسمية رسمية للمقر الرئاسي الأميركي، حيث اعتقد أنه بهذا اللقب سيعرف على الفور أن المبنى هو مقر إقامة رئيس الولايات المتحدة.

فقد كانت كل ولاية تمتلك مقرًا رسميًا للحاكم وكان يعرف أيضًا باسم القصر التنفيذي، وأراد الرئيس الأمريكي حينها أن يميز البيت الأبيض عن غيره من المقرات المشابهة.

وفي يومنا الحالي، يحصل البيت الأبيض على تحسينات وترميمات كل بضعة سنوات، وآخر إعادة طلاء كاملة له كانت عام 2019.وعادة ما يتم طلي البيت الأبيض كل 4-6 سنوات، للحفاظ على المباني التاريخية.

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