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التطبيق اليوم، ترامب يعلن تخفيض أسعار الدواء بنسبة تصل إلى 80% في أمريكا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيض أسعار الدواء بشكل شبه فوري في أمريكا بنسبة تتراوح بين 30% و80%، وفقا لرويترز.


وقال الرئيس الأمريكي: إنه سيتم توقيع الأمر التنفيذي الخاص بأسعار الأدوية في البيت الأبيض صباح اليوم الإثنين، مضيفا أن سعر الدواء في أمريكا سيكون هو الأقل في العالم.

وأضاف: “الولايات المتحدة ستدفع نفس سعر الأدوية الذي تدفعه أي دولة لأدنى سعر في أي مكان في العالم”.
 

وأوضح ترمب على منصة تروث سوشال أن الأدوية في الولايات المتحدة ظلت على مدى سنوات عديدة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة أخرى.
 

وأكد أنه سيتم خفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطني أمريكا بأرقام لم يتصوروها من قبل.
 

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