طالب من هندسة القناة يشارك بالتحكيم في أكبر مسابقة روبوتات دولية (صور)

يشارك الطالب باخوم فايز، المقيد بالمستوى الخامس بقسم العمارة بكلية الهندسة، جامعة قناة السويس، في تحكيم مسابقة VEX World Robotics Competition، والمقامة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُعد أكبر مسابقة روبوتات في العالم، ومسجلة بموسوعة "جينيس" مرتين من حيث عدد الفرق المشاركة.

الشركات العالمية المنظمة للمسابقة

وتُنظم المسابقة برعاية كبرى الشركات والجهات التكنولوجية العالمية مثل Google، Tesla، NASA، الجيش الأمريكي، Amazon، Dell، وغيرها من الكيانات الداعمة للابتكار والذكاء الاصطناعي.

جانب من مشاركة الطالب، فيتو

تمثيل مصر في البطولة الدولية

يُذكر أن الطالب باخوم فايز ابن جامعة قناة السويس، قد سبق له تمثيل مصر في هذه البطولة العالمية لثلاث سنوات متتالية كمتسابق بولاية كنتاكي الأمريكية، قبل أن يشارك العام الماضي ضمن لجنة التحكيم، ليواصل هذا العام دوره التحكيمي في النسخة الأحدث من البطولة.

فخر الجامعة بأبنائها

ومن جانبه ثمّن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بأبنائها الذين يمثلونها دوليًا، ويؤكدون جودة ما تقدمه من تعليم وتدريب متطور.

جانب من مشاركة الطالب، فيتو

كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن مشاركة باخوم فايز في لجنة التحكيم العالمية تعكس تميز طلاب الجامعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ولفت الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، إلى أن هذا التميز هو ثمرة لرؤية الكلية في دعم الطلاب الموهوبين وتوفير البيئة المحفزة لهم.

جانب من مشاركة الطالب، فيتو

وأشاد الدكتور باسم الهادي بالمستوى المتميز للطالب، مؤكدًا أن ما حققه باخوم يعكس قدرته وكفاءته وتمثيله المشرف لمصر وجامعة قناة السويس.

وقدّم كل الشكر والدعم للرعاة المساهمين في هذا التمثيل المشرف، وقطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير.

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