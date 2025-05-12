جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق "شبكة المرأة العربية"

نظمت كلية العلوم بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة "يوم المرأة العالمي في الرياضيات"، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة، وعلى هامش احتفالات الكلية بمرور مئة عام على تأسيسها.

وأقيمت الفعالية بإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور أحمد الشريف عميد الكلية، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من الشخصيات البارزة من مصر والعالم العربي.

الدور الريادي لجامعة القاهرة في دعم تمكين المرأة في مجالات العلوم

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق في كلمته، أن الاحتفالية تأتي في إطار الدور الريادي لجامعة القاهرة في دعم تمكين المرأة في مجالات العلوم، وحرصها على تكريم العقول النسائية التي تركت بصمة واضحة في علم الرياضيات.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة أكاديمية عادلة تتيح للمرأة فرصًا متساوية في البحث والإبداع. وأعلن رئيس الجامعة عن إطلاق مشروع "شبكة المرأة العربية في الرياضيات"، والمنصة التفاعلية لجمعية الرياضيات المصرية، بدعم من الاتحاد الدولي للرياضيات، في خطوة نوعية لتعزيز التعاون العلمي الإقليمي وتمكين المرأة علميًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تؤمن بضرورة الاستثمار في الكفاءات النسائية خاصة في مجالات العلوم الدقيقة، وأن إطلاق هذه المبادرات من قلب الجامعة يعكس قدرتها على قيادة الحراك العلمي النسائي في المنطقة العربية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري أن الاحتفال بيوم المرأة في الرياضيات داخل جامعة القاهرة لا يمثل مجرد مناسبة رمزية، بل يعبر عن موقف مؤسسي يعزز حضور المرأة المصرية والعربية في مجالات البحث العلمي، مؤكدة أن التمكين الحقيقي يبدأ من داخل قاعات البحث العلمي.

فيما أشار الدكتور أحمد الشريف، عميد كلية العلوم، إلى أن هذه الفعالية مثلت منصة لإطلاق مبادرات بحثية وتفاعلية مصرية خالصة، تم تطويرها بقيادات أكاديمية وشبابية، مؤكدًا أن هذه المبادرات ستمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز دور المرأة في البحث العلمي.

وشهدت الاحتفالية حضور نخبة من الشخصيات العلمية الدولية، من بينهم الدكتورة نوريا سانز رئيس المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي سابقًا ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، والدكتورة ماجدة الهنائي رئيسة اللجنة العمانية في الرياضيات، والدكتورة لمى ترسيسي رئيسة رابطة المرأة الإماراتية، بالإضافة إلى وفد من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وتخلل الفعالية عرض الفيلم الوثائقي "100 عام من النور: المرأة في كلية العلوم"، الذي أبرز دور المرأة في مسيرة الكلية منذ تأسيسها، وشارك في إعداده نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بإخراج ومونتاج حسام محمد إسماعيل، ومشاركة الطالبة مريم الغيطاني والطالب عمرو البارودي، إلى جانب عدد من الطلاب والباحثين الشباب.

وأهدت كلية العلوم هذه الاحتفالية إلى روح العالمة الرائدة الدكتورة انتصارات الشبكي، أستاذ التحليل الدالي بكلية العلوم – جامعة عين شمس، والتي كانت من أوائل الداعمات لقضايا المرأة في الرياضيات وساهمت في إنشاء قاعدة بيانات نسائية علمية، وهو المشروع الذي تحقق اليوم داخل جامعة القاهرة.

واختتمت الفعالية بمشاركة بارزة من جمعية الرياضيات المصرية، ضمت كوكبة من رواد الرياضيات في مصر، وعلى رأسهم الدكتور فايد غالب، والدكتور عبد الشافي عبادة، والدكتور محمود عبد العاطي، والدكتور خالد مخيمر، والدكتور ناصر سويلم، والدكتور أحمد رضوان، والدكتور محمد عبد الحكيم، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية.

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