الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: بحثت مع بابا الفاتيكان الجديد هدنة الثلاثين يوما

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلنسكي، اليوم الاثنين: اتصلت مع بابا الفاتيكان الجديد، وبحثت معه هدنة الثلاثين يوما وقضية الأطفال الذين اختطفتهم روسيا.

و يأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على بيان قادة فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا القاضي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا إذا رفضت شروط الهدنة التي اقترحها الغرب.

txt

زيلينسكي: بدء روسيا أخيرا في التفكير بإنهاء الحرب مؤشر إيجابي

ترامب يؤيد بيان حلفاء كييف المتضمن عقوبات جديدة ضد روسيا إن رفضت الهدنة

وقال دونالد  ترامب: إن واشنطن قد تفرض أيضا عقوبات على موسكو في حال رفضها هدنة وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

 

وفي وقت سابق، وصل كل من: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسا وزراء بريطانيا وبولندا كير ستارمر ودونالد تاسك، إلى كييف للمشاركة في اجتماع ما يسمى "تحالف الراغبين".

وأعلن ماكرون أنه قد يتم فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا خلال أيام في حال رفض القيادة في موسكو شروط الهدنة التي يقترحها الغرب لمدة 30 يوما. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلنسكي بابا الفاتيكان روسيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بابا الفاتيكان الجديد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المستشار الألماني فريدريش ميرتس

مواد متعلقة

زيلينسكي وبوتين يلتقيان يوم الخميس المقبل في هذه الدولة

زيلينسكي: العالم لا يرى من روسيا أي رد على مقترحنا سوى ضربات جديدة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

مصادر: خوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي موسمين ومعه 5 معاونين

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

حيثيات حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين (مستندات)

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

هل اقترب هذا المدرب من قيادة الأهلي؟

32.6 مليار دولار، قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

الفروع الجديدة للمدارس المصرية اليابانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

المزيد
الجريدة الرسمية