بعد فتح باب التسجيل المبكر للطلاب، تعرف على مصروفات الجامعات الخاصة 2025-2026
بدأت الجامعات الخاصة منذ أيام فتح باب التسجيل المبكر للطلاب للالتحاق بكلياتها للعام الدراسي القادم 2025/2026.
وتنطلق خلال أيام قليلة امتحانات الثانوية العامة 2025، ليستعد بعدها الطلاب لاستقبال المرحلة الجامعية، والبحث عن المكان والتخصص المناسب بإحدى الجامعات الخاصة.
وتسهيلا على طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، تستعرض بوابة فيتو مصروفات الجامعات الخاصة 2025/2026، للعام الدراسي الجديد.
مصروفات جامعة الريادة 2025
تقع جامعة الريادة بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، وهي أول جامعة خاصة بمدينة السادات، ويرأسها الدكتور رضا حجازي وزير التعليم السابق.
وأعلنت جامعة الريادة عن فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بكلياتها للعام الجامعة الجديد 2025/2026.
وتحتوي جامعة الريادة على 6 كليات مهمة، وهي طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والتمريض، وإدارة الأعمال.
وحددت الجامعة نسبة خصم في مصروفاتها هذا العام بجميع الكليات بلغت 25%، كما تم تقسيم المصروفات على قسطين يدفع الأول منها بالفصل الدراسي الثاني، والثاني بالفصل الدراسي الثاني.
وننشر مصروفات جامعة الريادة بمختلف كلياتها بعد الخصم المقرر:
- كلية طب الفم والأسنان 139,000 ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعي 96,000 ألف جنيه
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 85,500 ألف جنيه
- كلية الهندسة 65,000 ألف جنيه
- كلية التمريض 58,500 ألف جنيه
- كلية إدارة الأعمال 54,000 ألف جنيه
مصروفات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2025
أعلنت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عن بدء التسجيل المبكر هذا العام، وتقع الجامعة في مدينة المنصورة، وتحتوي على 13 كلية.
وأعلنت الجامعة عن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، والتي جاءت كالتالي بمختلف الكليات:
- كلية الطب البشري 225,000 ألف جنيه
- كلية طب الفم والأسنان 155,000 ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعي 120,000 ألف جنيه
- كلية الصيدلة الإكلينيكية 135,000 ألف جنيه
- كلية الهندسة 61,000 ألف جنيه
- كلية الذكاء الاصطناعي 71,000 ألف جنيه
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 63,000 ألف جنيه
- كلية الطب البيطري69,000 ألف جنيه
- كلية التمريض 57,000 ألف جنيه
- كلية إدارة الأعمال 39,000 ألف جنيه
- كلية الآداب 36,000 ألف جنيه
- كلية هندسة الطاقة 65,000 ألف جنيه
- كلية الحقوق 39,000 ألف جنيه
مصروفات الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا 2025
تقع الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا، بمنطقة المعادي بالقاهرة، وتحتوي على 9 كليات تتنوع بين القطاع الطبي والهندسي والآداب، والإدارة.
وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 ومصروفاتها الدراسية والتي جاءت كالتالي:
- كلية الطب البشري 104,000
- كلية طب الأسنان 98,000
- كلية العلاج الطبيعي 44,500
- كلية الصيدلة 94,000
- كلية الهندسة 47,500
- كلية إدارة الأعمال 44,500
- كلية الإعلام 44,500
- كلية التمريض 44,000
- كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي 55.000
مصروفات جامعة بدر 2025
أعلنت جامعة بدر بالقاهرة، عن مصروفاتها للعام الدراسي 2025/ 2026، والتي جاءت كالتالي:
- كلية الطب البشري 208,900ألف جنيه
- كلية طب الأسنان 155,000ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعي 101,200ألف جنيه
- كلية الصيدلة الإكلينيكية 107,800ألف جنيه
- كلية التكنولوجيا الحيوية 68,500 ألف جنيه
- كلية الصيدلة الدوائية 104,500ألف جنيه
- كلية التمريض 50,000 ألف جنيه
- كلية الفنون التطبيقية 65,500 ألف جنيه
- كلية الهندسة 70,000 ألف جنيه
- كلية الحقوق 68,500 ألف جنيه
- كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 63,000 ألف جنيه
- كلية الإعلام 57,500 ألف جنيه
- كلية اللغات والترجمة 57,500 ألف جنيه
- كلية العلوم السياسية 60,000 ألف جنيه
مصروفات جامعة المستقبل 2025
تقع جامعة المستقبل بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتحتوي على 6 كليات.
وأعلنت الجامعة مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:
- كلية طب الأسنان 137,000 ألف جنيه
- كلية الصيدلة 106,000 ألف جنيه
- كلية الهندسة 65,000 ألف جنيه
- كلية التجارة وإدارة الأعمال 57,000 ألف جنيه
- كلية الحاسبات والمعلومات 57,000 ألف جنيه
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 52,000 ألف جنيه
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