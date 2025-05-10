بعد فتح باب التسجيل المبكر للطلاب، تعرف على مصروفات الجامعات الخاصة 2025-2026

بدأت الجامعات الخاصة منذ أيام فتح باب التسجيل المبكر للطلاب للالتحاق بكلياتها للعام الدراسي القادم 2025/2026.

وتنطلق خلال أيام قليلة امتحانات الثانوية العامة 2025، ليستعد بعدها الطلاب لاستقبال المرحلة الجامعية، والبحث عن المكان والتخصص المناسب بإحدى الجامعات الخاصة.

وتسهيلا على طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، تستعرض بوابة فيتو مصروفات الجامعات الخاصة 2025/2026، للعام الدراسي الجديد.

مصروفات جامعة الريادة 2025

تقع جامعة الريادة بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، وهي أول جامعة خاصة بمدينة السادات، ويرأسها الدكتور رضا حجازي وزير التعليم السابق.

وأعلنت جامعة الريادة عن فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بكلياتها للعام الجامعة الجديد 2025/2026.

وتحتوي جامعة الريادة على 6 كليات مهمة، وهي طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والتمريض، وإدارة الأعمال.

وحددت الجامعة نسبة خصم في مصروفاتها هذا العام بجميع الكليات بلغت 25%، كما تم تقسيم المصروفات على قسطين يدفع الأول منها بالفصل الدراسي الثاني، والثاني بالفصل الدراسي الثاني.

وننشر مصروفات جامعة الريادة بمختلف كلياتها بعد الخصم المقرر:

كلية طب الفم والأسنان 139,000 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 96,000 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 85,500 ألف جنيه

كلية الهندسة 65,000 ألف جنيه

كلية التمريض 58,500 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال 54,000 ألف جنيه

مصروفات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2025

أعلنت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عن بدء التسجيل المبكر هذا العام، وتقع الجامعة في مدينة المنصورة، وتحتوي على 13 كلية.

وأعلنت الجامعة عن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، والتي جاءت كالتالي بمختلف الكليات:

كلية الطب البشري 225,000 ألف جنيه

كلية طب الفم والأسنان 155,000 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 120,000 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكية 135,000 ألف جنيه

كلية الهندسة 61,000 ألف جنيه

كلية الذكاء الاصطناعي 71,000 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 63,000 ألف جنيه

كلية الطب البيطري69,000 ألف جنيه

كلية التمريض 57,000 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال 39,000 ألف جنيه

كلية الآداب 36,000 ألف جنيه

كلية هندسة الطاقة 65,000 ألف جنيه

كلية الحقوق 39,000 ألف جنيه

مصروفات الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا 2025

تقع الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا، بمنطقة المعادي بالقاهرة، وتحتوي على 9 كليات تتنوع بين القطاع الطبي والهندسي والآداب، والإدارة.

وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 ومصروفاتها الدراسية والتي جاءت كالتالي:

كلية الطب البشري 104,000

كلية طب الأسنان 98,000

كلية العلاج الطبيعي 44,500

كلية الصيدلة 94,000

كلية الهندسة 47,500

كلية إدارة الأعمال 44,500

كلية الإعلام 44,500

كلية التمريض 44,000

كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي 55.000

مصروفات جامعة بدر 2025

أعلنت جامعة بدر بالقاهرة، عن مصروفاتها للعام الدراسي 2025/ 2026، والتي جاءت كالتالي:

كلية الطب البشري 208,900ألف جنيه

كلية طب الأسنان 155,000ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 101,200ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكية 107,800ألف جنيه

كلية التكنولوجيا الحيوية 68,500 ألف جنيه

كلية الصيدلة الدوائية 104,500ألف جنيه

كلية التمريض 50,000 ألف جنيه

كلية الفنون التطبيقية 65,500 ألف جنيه

كلية الهندسة 70,000 ألف جنيه

كلية الحقوق 68,500 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 63,000 ألف جنيه

كلية الإعلام 57,500 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة 57,500 ألف جنيه

كلية العلوم السياسية 60,000 ألف جنيه

مصروفات جامعة المستقبل 2025

تقع جامعة المستقبل بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتحتوي على 6 كليات.

وأعلنت الجامعة مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:

كلية طب الأسنان 137,000 ألف جنيه

كلية الصيدلة 106,000 ألف جنيه

كلية الهندسة 65,000 ألف جنيه

كلية التجارة وإدارة الأعمال 57,000 ألف جنيه

كلية الحاسبات والمعلومات 57,000 ألف جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 52,000 ألف جنيه

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