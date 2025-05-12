صحة غزة تطالب بتوفير الأجهزة الطبية

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل بمعدات وأدوات طبية مستهلكة.

صحة غزة: نحن بحاجة عاجلة إلى أجهزة أشعة متنقلة وتخدير

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية: “نحن بحاجة عاجلة إلى أجهزة أشعة متنقلة وتخدير وأجهزة مساعدة للتدخلات الجراحية الطارئة وهناك جراحات تخصصية لا يتوفر لها أرصدة من الآلات والمعدات اللازمة لإجرائها”.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين عن استشهاد 33 شخصا وإصابة 94 أخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 52.862 شهيد و119.648 مصاب منذ أكتوبر 2023.

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