سلام القلب.. حياة الجسد

يقول الروح في الكتاب مقدس: "حَيَاةُ الْجَسَدِ هُدُوءُ الْقَلْبِ" (أم 14: 30). حين تتأمل هذه الآية البسيطة، تدرك كم أن الله يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا. لا يقول راحة الجسد في كثرة النوم ولا قوته في الطعام، بل يربط بين سلام القلب وحياة الجسد. فالقلب المطمئن، الهادئ، هو الجسد الصحيح، وهو العمر الطويل، وهو الحياة التي تُعاش بلا سقم داخلي.

كم من الناس يملكون ثروات، ويأكلون أفخر الطعام، ويسكنون القصور، لكن أرواحهم مليئة بالصخب، وأجسادهم تئن من وجع لا يعرف له الطب دواء؟ وكم من بسطاء، وجوههم تلمع بالرضا، تنام أجسادهم بسلام لأن قلوبهم ليست مثقلة بأحقاد، ولا تنهشها الغيرة، ولا تسكنها المقارنات؟

هدوء القلب لا يعني خلو الحياة من المعارك، بل يعني أن تخوضها وقلبك ثابت. أن تقف وسط العاصفة وداخلك سلام لا تفهمه، لأنك متكئ على الرب، لا على قوتك.. الله يهمس لك في هذه الآية وكأنه يقول: لا تسعَ فقط إلى صحة جسدك، بل طمئن قلبك، صفِّ ذهنك، سامح، وأحب، وتخلَّ عن الضغينة، فحين يرتاح قلبك... سيحيا جسدك.

هذا هو الطريق العكسي للعافية. ليس من الخارج للداخل، بل من الداخل للخارج. هو الشفاء الذي يبدأ بالروح.. ربما تحتاج أن تسأل نفسك اليوم: ما الذي ينزع هدوء قلبي؟ ما الذي يجعلني أتوتر وأفقد سلامي؟ ثم، خذه كما هو، وقدّمه لله في صلاتك.. لا تزيّنه، لا تبرره، فقط قدّمه.

في كل لحظة تختار فيها أن تُطفئ الغضب، أن تغلق باب القلق، أن تُصلي بدلًا من أن تُفكر كثيرًا، أن تسامح بدلًا من أن تُعاتب، فإنك تُعطي لقلبك فرصة جديدة للهدوء.. وبالتالي، تمنح جسدك الحياة.. فلا تُهمل قلبك، ففيه سرّ جسدك. هدوء القلب ليس رفاهية، بل ضرورة مقدسة.

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