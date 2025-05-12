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رياضة

الأوراق الرابحة لمنتخب غانا للشباب قبل مواجهة مصر بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

منتخب غانا للشباب،فيتو
منتخب غانا للشباب،فيتو

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، يستعد  منتخب مصر، اليوم الإثنين، لمواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب غانا، ضمن مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في دولة تشيلي خلال شهر سبتمبر المقبل.

الأوراق الرابحة لمنتخب غانا 

ويعول ديزموند أوفي المدير الفني لمنتخب غانا، على العديد من المواهب في صفوف هذا الجيل وعلى رأسهم ميسباو عزيز مهاجم نادي دريمز المحلي وصاحب هدف التعادل أمام الكونغو الديمقراطية في اللقاء الأول.

كما يعتبر الثنائي إيمانويل مينساه لاعب فريق ألفا، ووجوزيف أوبوكو جناح زولت وارجيم البلجيكي، بالإضافة للقائد مكارثي أوفوري من أهم العناصر الرابحة في تشكيل البلاك ستار.

منتخب مصر يفوز على تنزانيا بهدف

 وفاز منتخب مصر للشباب على نظيره التنزاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي باستاد هيئة قناة السويس في ختام دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

الفوز منح منتخب مصر بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، ليضرب موعدا مع غانا أول المجموعة الثالثة.

منتخب غانا للشباب، فيتو
منتخب غانا للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره غانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب، اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة عبر قناة بى ان سبورت 6 HD.

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

الطريق للمباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا للشباب

كما أن الفائز من مباراة مصر وغانا، سيواجه الفائز من مباراة المغرب وسيراليون في لقاء الدور نصف النهائي، فيما يلتقي الفائز من مباراة نيجيريا والسنغال مع الفائز من مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

جدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تتأهل مباشرة لمونديال الشباب بحسب لائحة البطولة.  

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