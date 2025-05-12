الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توفير 706 فرص عمل لشباب الخريجين بأسيوط ضمن مشروع توزيع البوتاجاز

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

 أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

 

مشروع تشغيل شباب الخريجين كموزعي بوتاجاز

 وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع تشغيل شباب الخريجين كموزعي بوتاجاز، الذي تنفذه مديرية التموين بأسيوط، يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

توفير 706 فرص عمل لشباب الخريجين 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة يفيد أن إجمالي عدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال المشروع بلغت 706 فرص عمل لشباب الخريجين في جميع مراكز المحافظة، موزعة على المراكز حيث يوجد في مركز أسيوط 141 فرصة ومركز الغنايم 31 فرصة ومركز القوصية 79 فرصة ومركز ديروط 33 فرصة ومركز ساحل سليم 42 فرصة ومركز أبوتيج 63 فرصة ومركز البداري 56 فرصة ومركز منفلوط 101 فرصة ومركز الفتح 48 فرصة ومركز أبنوب 78 فرصة ومركز صدفا 40 فرصة.

 

وأضاف محافظ أسيوط أن مشروع تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة يقوم بدور فعال في توصيل أسطوانات البوتاجاز إلى الأهالي والمواطنين بشكل مباشر، مما يساهم في القضاء على الأزمات المحتملة ويحقق الاستقرار في منظومة التوزيع، إلى جانب دوره المحوري في خلق فرص عمل جديدة ومستقرة للشباب في مختلف المراكز لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم وإطلاق مشروعات تسهم في رفع كفاءة توزيع السلع الأساسية، وعلى رأسها أسطوانات البوتاجاز.

محافظ أسيوط يوجه باستغلال الأماكن غير المستغلة لتوفير فرص عمل للشباب

عمل أسيوط: تشغيل 828 شابًا ومنح 837 شهادة قياس مهارة وكارنية مزاولة مهنة خلال شهر

 

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على أن محافظة أسيوط مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لمثل هذه المبادرات، التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط البداري التموين والتجارة التنمية المستدامة الغنايم تمكين الشباب رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية التموين بأسيوط مركز ابنوب مركز الغنايم مركز الفتح مركز القوصية مركز ديروط مركز ساحل سليم مركز البداري

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين لمتابعة جودة الخدمات (صور)

جامعة أسيوط تنظم ندوة عن دور الشباب في الحفاظ على الأمن القومي (صور)

انطلاق أعمال رصف شارع المجلس بالبداري أسيوط لتطوير البنية التحتية

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يفتتح وحدات الحساب الذهني بداري الصفا والحنان لرعاية الأيتام (صور)

زراعة أسيوط تجري متابعة ميدانية لزراعات القطن (صور)

تطوير مدخل قرية بني قرة بأسيوط ونقل موقف السرفيس لتحقيق السيولة المرورية (صور)

رياضة أسيوط: تطوير ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب بني رافع (صور)

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

مصادر: خوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي موسمين ومعه 5 معاونين

حيثيات حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين (مستندات)

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

هل اقترب هذا المدرب من قيادة الأهلي؟

32.6 مليار دولار، قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

الفروع الجديدة للمدارس المصرية اليابانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

المزيد
الجريدة الرسمية