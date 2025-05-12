توفير 706 فرص عمل لشباب الخريجين بأسيوط ضمن مشروع توزيع البوتاجاز

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مشروع تشغيل شباب الخريجين كموزعي بوتاجاز

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع تشغيل شباب الخريجين كموزعي بوتاجاز، الذي تنفذه مديرية التموين بأسيوط، يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير 706 فرص عمل لشباب الخريجين

وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة يفيد أن إجمالي عدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال المشروع بلغت 706 فرص عمل لشباب الخريجين في جميع مراكز المحافظة، موزعة على المراكز حيث يوجد في مركز أسيوط 141 فرصة ومركز الغنايم 31 فرصة ومركز القوصية 79 فرصة ومركز ديروط 33 فرصة ومركز ساحل سليم 42 فرصة ومركز أبوتيج 63 فرصة ومركز البداري 56 فرصة ومركز منفلوط 101 فرصة ومركز الفتح 48 فرصة ومركز أبنوب 78 فرصة ومركز صدفا 40 فرصة.

وأضاف محافظ أسيوط أن مشروع تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة يقوم بدور فعال في توصيل أسطوانات البوتاجاز إلى الأهالي والمواطنين بشكل مباشر، مما يساهم في القضاء على الأزمات المحتملة ويحقق الاستقرار في منظومة التوزيع، إلى جانب دوره المحوري في خلق فرص عمل جديدة ومستقرة للشباب في مختلف المراكز لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم وإطلاق مشروعات تسهم في رفع كفاءة توزيع السلع الأساسية، وعلى رأسها أسطوانات البوتاجاز.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على أن محافظة أسيوط مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لمثل هذه المبادرات، التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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