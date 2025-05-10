السبت 10 مايو 2025
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انتشال جثة شاب غرق في مياه ترعة الخندق بالبحيرة

انتشال جثة شاب غرق
انتشال جثة شاب غرق في مياه ترعة الخندق بالبحيرة، فيتو

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة شاب غرق في ترعة الخندق أمام قرية شبرا النونة بإيتاي البارود في محافظة البحيرة.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

تبلغت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالعثور علي جثة نادر محمد عبد المنعم الغنام، 32 عاما،  عقب غرقه بالترعة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وسيارة الإسعاف، والمعاينة تبين دفع التيار  الشاب مما ادي الي غرقه لعدم اجادته السباحة.

نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود

تم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

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البحيرة إيتاى البارود درجات الحرارة الخندق ترعة

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