السبت 10 مايو 2025
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محافظات

توريد 96 ألف طن قمح لمطاحن البحيرة

توريد القمح بالبحيرة
توريد القمح بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة - أن المحافظة، باعتبارها من كبرى المحافظات الزراعية، تشهد انتظامًا ملحوظًا في أعمال التوريد.

وأشادت بالتنسيق الفعّال بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لإنجاح المنظومة وتحقيق الأهداف الوطنية، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، تواصل محافظة البحيرة أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم حصاد 2025، وسط متابعة ميدانية دقيقة وتنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية.

استلام  الكميات من خلال 37 مركز تجميع 

وبلغ إجمالي الكميات الموردة بمحافظة البحيرة، حتى صباح اليوم السبت، نحو 96046 طنًا من القمح المحلي، من إجمالي مساحة مزروعة تُقدّر بنحو 307 آلاف فدان، وتم استلام هذه الكميات من خلال 37 مركز تجميع موزعة على جميع مراكز المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 496 ألف طن. 

توفير كافة السبل لإنجاح موسم التوريد

وشددت محافظ البحيرة على أهمية تكثيف المرور الميداني اليومي على مواقع الاستلام، والصوامع، والشون، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة، والحفاظ على جودة المحصول بما يحقق المستهدفات المنشودة  مؤكدة التزامها الكامل بدعم الفلاح المصري، وتوفير كافة السبل لإنجاح موسم التوريد، وذلك في إطار رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

استمرار تقديم الدعم الكامل وتيسير الإجراءات

وأهابت محافظة البحيرة بالمزارعين سرعة توريد كميات القمح المحلي إلى أقرب نقطة تجميع أو صومعة، مؤكدة استمرار تقديم الدعم الكامل وتيسير الإجراءات، حفاظًا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام. 

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القمح فدان مراكز المحافظة

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