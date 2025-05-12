تفاصيل صادمة في اتهام 3 مراهقين بهتك عرض طفلة بالعياط.. الجناة ارتكبوا الجريمة بعد مشاهدة فيلم إباحي.. أغرقوا الضحية في حوض زراعي حتى فارقت الحياة.. وخبير قانوني يوضح العقوبة المنتظرة

على أطراف محافظة الجيزة بالتحديد بمنطقة العياط جنوبا، استيقظت الطفلة الصغيرة "هنا" صاحبة الخمس سنوات من نومها، كعادتها بضحكتها البريئة التي تملأ البيت بروح الفرح والبهجة، وخرجت للعب أمام منزلها، تتنقل بين جيرانها التي اعتادت أن تداعبهم وتلعب مع أبنائهم.

ولم تكن تعلم أن هناك ذئابا بشرية تنتظرها لتهتك عرضها وبراءتها، رأت في براءتها فريسة، فاستدرجوها بخدعة شيطانية، وسرقوا منها طفولتها وبرائتها، ثم أنهوا حياتها كجثة هامدة في ترعة.

بعد اختفاء الصغيرة عن المنزل لفترة، هرع الأب يبحث عنها في كل مكان في قريته، يطرق الأبواب ويسأل الجيران، والأهالي جميعهم انتفضوا بحثا عن الطفلة، ولكن عثروا عليها جسد بلا روح غارقة في مصرف زراعي بالعياط.

الأب لم يتهم أحد وظن بأن الواقعة مجرد غرق، ولكن الطب الشرعي والتقرير المبدائي كشف وجود اعتداء جنسي على الطفلة لتبدأ رحلة رجال المباحث للثأر لروح هنا والقبض على الجناة.

كاميرات المراقبة كشفت وجود 3 مراهقين برفقة الطفلة البريئة قبل اختفاءها، وتم القبض عليهم ليكشفوا جريمتهم النكراء، وأنهم استدرجوا الطفلة بقطعة حلوى واعتدوا عليها جنسيا واغرقوها في حوض مياه ثم تخلصوا من جثتها في الترعة.

اعترافات المتهمين بهتك عرض الطفلة

وخلال التحقيقات، فجر المتهمون بهتك عرض طفلة وقتلها وإلقاء جثتها بإحدى المصارف في دائرة مركز شرطة العياط ، مفاجأة من العيار الثقيل في اعترافاتهم وأثناء تمثيلهم الجريمة.

وقال المتهمون الثلاثة أمام جهات التحقيق، إنهم قاموا بارتكاب جريمتهم بهدف الرغبة والشهوة التي حلت عليهم أثناء مشاهدتهم فيلما إباحيا على هاتف أحدهم بأحد الشوارع، وأثناء ذلك شاهدوا الطفلة المجني عليه تلهو أمام منزلها، فقرروا استدراجها لتفريغ شهواتهم.

وأضافوا في اعترافاتهم، أن أحدهم كان يعرف المجني عليها كونه جارها، فطلب منها الذهاب معه لشراء كيس شيبسي، ولأنها تعرفه جيدا لم تعتقد للحظة أنه سيقوم بخطفها، وتوجهت معه بينما رافقهم المتهمان الآخران وتوجهوا لمنطقة زراعية، وقاموا بالتعد عليها جنسيا، مما أصابها بحالة إعياء وإغماء.

وأشاروا في اعترافاتهم إلى أنهم قاموا بعد ذلك بإغراقها بحوض زراعي حتى فارقت الحياة، وألقوا جثتها بأحد المصارف خوفا من فضح أمرهم خاصة أنها تعرف أحدهم، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العثور على جثة طفلة غارقة بالجيزة

وكانت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة العياط نجحت في كشف لغز العثور على جثة طفلة غارقة بأحد مصارف العياط، وتبين من الفحص المبدئي للجثة وجود شبه جنائية.

وبالبحث والتحري تم ضبط 3 متهمين أعمارهم تتراوح من 15 و17 و18 سنة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة خوفا من المساءلة القانونية بعد تعديهم جنسيا على الطفلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقع تطبيقها على المتهمين

كشف جبريل محمود المحامي أن المتهمين بهتك عرض وقتل طفلة العياط التي لم يبلغ عمرهم 16 عاما، ينطبق عليهم نص المادة 111 من قانون الطفل، والتي تنص على أن عقوبة هتك العرض وحدها لا تقل عن سبع سنوات، وتوقع أن يصل الحكم النهائي نتيجة الجريمتين "هتك العرض والقتل" إلى 15 عاما.

أما في حالة بلوغ المتهمين السن القانوني، يعاقبوا وفق مواد قانون العقوبات المادة 267 التي تنص علي أن كل من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

والمادة 268 وتنص علي كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

والمادة 269 وتنص علي كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

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