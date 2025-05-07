عرض جثة شاب عثر عليه غارقا بالعياط على الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة شاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية جرزا في العياط، على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

مصرع شخص غرقا في نهر النيل بالعياط



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخص غرقا في نهر النيل بقرية جرزا في العياط.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص، أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق في نهر النيل، لعدم إجادته السباحة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري إخطار النيابة للتحقيق.

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