مسلسل مدرسة النخبة يثير الجدل وسط موجة انتقادات

أثار مسلسل “مدرسة النخبة”، الذي يُعرض حاليًا على منصة Stctv، موجة واسعة من الانتقادات بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط جدل حول المحتوى المقدم، ومستوى التمثيل، والشكل العام للأبطال.

مبالغة في الإجراءات التجميلية

واحدة من أبرز النقاط التي أثارت انتقادات الجمهور تتعلق بالإجراءات التجميلية التي خضعت لها بطلات مسلسل مدرسة النخبة، حيث أشار عدد كبير من المتابعين إلى أن ملامح بعض الممثلات بدت “مصطنعة” بشكل لافت ومبالغ فيه خاصة منطقة “الشفايف”.

عدم ملاءمة الشكل للعمر المفترض

وانتقد آخرون عدم التناسب بين شكل الممثلين والمراحل العمرية التي يجسدونها في المسلسل، حيث بدا واضحًا أن بعض الأبطال تجاوزوا السن المفترض لطلاب المدارس الثانوية، مما أضعف من واقعية المشاهد.

ضعف في الحوار والمحتوى

كما واجه المسلسل انتقادات على مستوى النص والحوار، حيث وصفه البعض بالضعف، وجانب آخر من الانتقادات تمثل في غياب المضمون الثقافي المحلي، إذ رأى عدد من المشاهدين أن المسلسل لم يُبرز القيم أو العادات الإيجابية، بل ركز على مظاهر بعيدة عن الواقع المحلي.

تقليد للدراما الأمريكية

واتهم جزء من الجمهور أبطال المسلسل بمحاولة تقليد أسلوب التمثيل في المسلسلات الأمريكية، خاصة في تصوير الحياة المدرسية والعلاقات الاجتماعية، وهو ما اعتبره البعض ابتعادًا عن الهوية الخليجية، وسعيًا وراء نماذج لا تتماشى مع البيئة أو الثقافة العربية.

تفاصيل مسلسل مدرسة النخبة

مسلسل مدرسة النخبة هو دراما خليجية شبابية تسلط الضوء على حياة المراهقين داخل مدرسة تضم طلابًا من أبناء العائلات الثرية، حيث لا تخلو الحياة من التحديات، رغم الرفاهية الظاهرة.

ويعالج المسلسل قضايا المراهقين وصراعاتهم النفسية والاجتماعية، والعمل من تأليف الكاتب محمد النشمي وهو أول عمل قصير يكتبه، ومن إخراج شملان النصار، ويُعرض قريبًا عبر منصة stc tv السعودية.

ويضم طاقم العمل مجموعة من النجوم من بينهم محمد المنصوري، عبدالمحسن الأسود، أنوار السبيعي، فرح الدليمي وروان العلي وتولين عصام، إضافة إلى عدد من الممثلين الآخرين.

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