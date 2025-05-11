جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام لغة الإشارة مع الأميين من ذوي الهمم (صور)

نظم مركز تعليم الكبار في جامعة قناة السويس بالتعاون مع إدارة تدريب أفراد المجتمع برنامج تدريبي بعنوان "استخدام لغة الإشارة مع الأميين من ذوي الهمم"، بقاعة التدريب بالمحافظة القديمة.

أهمية البرامج التدريبية

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية التي تعكس دور الجامعة المجتمعي والإنساني في بناء مجتمع أكثر وعيًا واحتواءً لجميع فئاته، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس تضع في مقدمة أولوياتها دعم ذوي الهمم وتوفير الأدوات والمهارات اللازمة للعاملين معهم.

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

وجاء البرنامج تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أكدت على أن الهدف من البرنامج هو رفع كفاءة المتعاملين مع الأميين من ذوي الهمم في إدارات تعليم الكبار المختلفة، وتعزيز قدراتهم على استخدام لغة الإشارة كوسيلة تواصل فعالة تسهم في تمكين هذه الفئة من حقها في التعليم.

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

وشهد البرنامج إشرافًا مباشرًا من الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وتنفيذًا للدكتورة أميرة خيري، مدير مركز تعليم الكبار.

أبرز محاور الدورة

وشاركت في تقديم التدريب الدكتورة منى فرحات إبراهيم شحاتة، أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية، والتي تناولت المفاهيم الأساسية حول الإعاقة السمعية، موضحة الفرق بين الأصم وضعيف السمع من حيث درجة فقدان السمع وتأثيرها على القدرة على التواصل اللفظي، كما عرضت أسس وطرق التواصل مع الصم، بما يشمل التواصل اللفظي واليدوي والتواصل الكلي، إضافة إلى تدريب المشاركين على استخدام أبجدية الأصابع وتمثيل الحروف الهجائية.

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

تناول عدد من المهارات اللغوية بلغة الإسماعيلية

وتناولت المحاضرات عددًا من المهارات اللغوية الأساسية بلغة الإشارة، مثل إشارات الترحيب، والأرقام، وأيام الأسبوع، ومفردات متعلقة بالأسرة، والمهن، والتعليم، بالإضافة إلى الأفعال اليومية، وذلك بهدف بناء قدرة المتدربين على إجراء حوارات بسيطة وفعالة مع ذوي الإعاقة السمعية غير المتعلمين.

عدد المستفيدين من البرنامج

واستفاد من البرنامج (١٧) متدربًا ومتدربة يمثلون عددًا من الإدارات التعليمية في محافظة الإسماعيلية، منها إدارات فايد، القصاصين، أبو صوير، القنطرة شرق، التل الكبير، إدارة تعليم الكبار، إدارة المتابعة، ومركز الإسماعيلية، حيث شكل هذا التنوع الجغرافي للمتدربين دعمًا لتوسيع نطاق الأثر المجتمعي للبرنامج.

ونظّم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية،و أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة التواصل الداعم والشامل لكافة فئات المجتمع، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار جهود الجامعة لتعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع.

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