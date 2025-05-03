رئيس جامعة قناة السويس يشيد بمشروعات تخرج طلاب كلية التمريض (صور)

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بمستوى مشروعات التخرج الخاصة بطلاب كلية التمريض، والتي تمس قضايا مجتمعية وإنسانية هامة.

دعم الجامعة للبحث العلمي

وثمن رئيس جامعة القناة جهود الكلية في دعم الإبداع الطلابي، ومؤكدًا أن الجامعة تضع دعم البحث التطبيقي وخدمة المجتمع على رأس أولوياتها، باعتبار الطلاب شركاء في التنمية ومُحفّزين للتغيير الإيجابي.

جانب من مناقشة أبحاث الطلاب، فيتو

جانب من مناقشة أبحاث الطلاب، فيتو

جانب من مناقشة أبحاث الطلاب، فيتو

أهمية مشروعات التخرج للطلاب

كما أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن مشروعات التخرج تمثل محطة هامة في حياة الطالب الجامعي، حيث تعكس مدى استيعابه للمعارف والمهارات التي اكتسبها على مدار سنوات الدراسة.

وأشاد بتميز الطلاب في اختيار موضوعات مشاريعهم، والتي تمس قضايا جوهرية مثل الصحة الأسرية والتغذية والإسعافات الأولية والتعامل مع الأطفال ذوي الهمم ومواجهة العنف ضد الأطفال.

جانب من مناقشة أبحاث الطلاب، فيتو

جانب من مناقشة أبحاث الطلاب، فيتو

جانب من مناقشة أبحاث الطلاب، فيتو

إشادة بمستوى مشروعات التخرج

ومن جانبها، أعربت الدكتورة إيناس محمد عبد الله، عميد كلية التمريض بجامعة القناة، عن بالغ سعادتها بمستوى الطلاب، وحرصت على حضور ومتابعة كافة مناقشات المشروعات، مؤكدة أن تلك المشروعات تعكس حرص الكلية على ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وتُعد تجسيدًا حقيقيًا لرؤية الجامعة في دمج الطلاب بقضايا المجتمع وتعزيز روح المسئولية المجتمعية لديهم.

جانب من مناقشة أبحاث الطلاب، فيتو

جانب من مناقشة أبحاث الطلاب، فيتو

جانب من مناقشة أبحاث الطلاب، فيتو

استخدام الوسائل التكنولوجية

وأشادت الدكتورة منى حسن إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بما أظهره الطلاب من أداء احترافي، سواء في صياغة المحتوى العلمي أو في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عرض المشروعات، مؤكدة أن تلك الإنجازات جاءت نتيجة جهود تكاملية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين الذين قدموا الدعم والإشراف العلمي اللازم.

وقد تميزت مشروعات التخرج المطروحة بالتنوع والابتكار، حيث تناولت موضوعات تمس احتياجات المجتمع منها مشروع "التغذية بعيون العلم" للمجموعتين الأولى والثانية، ومشروع "إسعافك في إيدك: رحلة نحو الوقاية والإنقاذ" للمجموعتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى مشروع "التحرش والعنف ضد الأطفال: براءة تحت التهديد" المجموعتين الخامسة والسادسة، ومشروع "اختلافهم سر تميزهم: تثقيف صحي لأمهات أطفال طيف التوحد ومتلازمة داون" للمجموعتين السابعة والثامنة، حيث دمج الطلاب بين الجوانب العلمية والتوعوية، وحرصوا على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو لتوسيع دائرة التأثير المجتمعي.

لجنة تحكيم مشروعات التخرج

وقد ضمت لجنة التحكيم كوكبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وهم: أ.م.د. ميرفت الشحات رئيس القسم، أ.م.د. فريدة كامل، د. سمر محمد عبد القادر، د. محمد سعد، د. ابتهال جلال، ود. لميس محمود، حيث أشادوا جميعًا بعمق الطرح العلمي وحُسن الإعداد والعرض.

كما لعب فريق الإشراف من المعيدين والمدرسين المساعدين دورًا بارزًا في توجيه الطلاب، وهم: الدكتورة عبير عبد الستار، وندى علاء، وإكرام أيمن، وأميرة حسين، وريهام عبد الرحمن، الذين قدموا الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم للطلاب.

وشهدت فعاليات المناقشة حضورًا مميزًا من الضيوف، الذين أثنوا على مستوى المشروعات وأهميتها المجتمعية، وقد تقدم الحضور بالشكر للأستاذ أشرف خاطر لمشاركته الفعالة وتشريفه للحدث.

وفي الختام، تم توجيه الشكر والتقدير لأبنائنا الطلاب الذين أبدعوا في تقديم مشاريع ذات أثر مجتمعي ملموس، وعكسوا صورة مشرفة للجامعة وكليتهم.

وأشادت لجنة التحكيم بقدرتهم على اختيار عناوين معبرة ومؤثرة، وبأدائهم المتميز في العروض التقديمية ومراحل التنفيذ، ليؤكدوا مجددًا أن طلاب كلية التمريض بجامعة قناة السويس هم نموذج يُحتذى به في الجمع بين العلم والإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.