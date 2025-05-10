السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

بدء المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا في جنيف

أمريكا والصين، فيتو
أمريكا والصين، فيتو

 أفادت وسائل إعلام صينية اليوم السبت، ببدء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في جنيف.

وأعلن البيت الأبيض في تقارير إخبارية، أن إدارة الرئيس ترامب تقدم حافزا جديدا للمهاجرين غير النظاميين لمغادرة البلاد طواعية.

 

ترامب وفريقه يعملون على تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع الصين

 وفي سياق آخر، قال البيت الأبيض، إن الاتفاق التجاري يمنح الشركات الأمريكية فرصة الوصول لأسواق بريطانيا بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أنهم أجروا محادثات  منذ مدة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وستتواصل نهاية الأسبوع.

 

تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع الصين

 وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وفريقه سيعملون على تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع الصين، مشيرا إلى أنه لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي ولا بد أن تقدم بكين تنازلات.

وأوضح أن الرئيس ترامب مصمم على إبقاء رسوم جمركية بنسبة 10% على بريطانيا وشركائنا الآخرين.

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