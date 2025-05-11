الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

أمريكا: أحرزنا تقدما كبيرا في محادثات التجارة مع الصين وسنقدم التفاصيل غدا

أمريكا والصين، فيتو
أمريكا والصين، فيتو

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء اليوم الأحد: أحرزنا تقدما كبيرا في محادثات التجارة مع الصين.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "سنقدم تفاصيل عن المحادثات مع الصين غدا الإثنين".

بدء المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا في جنيف

وأفادت وسائل إعلام صينية أمس السبت، ببدء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في جنيف.

تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع الصين

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض، إن الاتفاق التجاري يمنح الشركات الأمريكية فرصة الوصول لأسواق بريطانيا بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أنهم أجروا محادثات  منذ مدة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وستتواصل نهاية الأسبوع.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وفريقه سيعملون على تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع الصين، مشيرا إلى أنه لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي ولا بد أن تقدم بكين تنازلات.

وأوضح أن الرئيس ترامب مصمم على إبقاء رسوم جمركية بنسبة 10% على بريطانيا وشركائنا الآخرين.

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