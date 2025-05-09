الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن البيت الأبيض في تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس ترامب تقدم حافزا جديدا للمهاجرين غير النظاميين لمغادرة البلاد طواعية.

 ترامب وفريقه يعملون على تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع الصين

وفي سياق آخر، قال البيت الأبيض، إن الاتفاق التجاري يمنح الشركات الأمريكية فرصة الوصول لأسواق بريطانيا بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أنهم أجروا محادثات  منذ مدة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وستتواصل نهاية الأسبوع.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وفريقه سيعملون على تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع الصين، مشيرا إلى أنه لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي ولا بد أن تقدم بكين تنازلات.

وأوضح أن الرئيس ترامب مصمم على إبقاء رسوم جمركية بنسبة 10% على بريطانيا وشركائنا الآخرين.

وقبل وقت سابق أعلن البيت الأبيض،، أن ترامب يتطلع إلي زيارة مرتقبة تشمل كلًا من السعودية وقطر والإمارات  الإسبوع المقبل، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 البيت الأبيض يعلن زيارة مرتقبة لترامب إلى الشرق الأوسط

كما أشار البيت الأبيض، إلى أن الرئيس ترامب يتطلع لزيارة القوات الأمريكية في القاعدة الجوية الأمريكية في قطر.

ووصف البيت الأبيض الزيارة المرتقبة بأنها زيارة تؤكد وقوف الولايات المتحدة على أبواب العصر الذهبي.

 ترامب يتواصل مع إسرائيل للإفراج عن كل الرهائن

وفي  سياق آخر، شدد البيت الأبيض علي إن إدارة ترامب تتواصل بشكل مستمر مع إسرائيل، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي  وفريقه للأمن القومي شددا على ضرورة الإفراج عن كل الرهائن.

وأشار إلى أن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر زار البيت الأبيض أمس والتقى مسئولين أمريكيين.

 

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