الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض يكشف عن موعد زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع إلى زيارة مرتقبة تشمل كلًا من؛ السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 البيت الأبيض يعلن زيارة مرتقبة لـ ترامب الي الشرق الأوسط

كما أشار البيت الأبيض، إلى أن الرئيس ترامب يتطلع لزيارة القوات الأمريكية في القاعدة الجوية الأمريكية في قطر.

 ترامب يتواصل مع إسرائيل للإفراج عن كل الرهائن

وفي سياق آخر، شدد البيت الأبيض على أن إدارة ترامب تتواصل بشكل مستمر مع إسرائيل، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي وفريقه للأمن القومي شددا على ضرورة الإفراج عن كل الرهائن.

وأشار إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر زار البيت الأبيض أمس والتقى مسؤولين أمريكيين.

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إسرائيل البيت الأبيض الرئيس الأمريكى السعودية وقطر السعودية

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