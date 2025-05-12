أكسيوس: إسرائيل علمت بصفقة عيدان من خلال أجهزتها الاستخباراتية

عيدان ألكسندر، قالت مصادر لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن إسرائيل علمت بصفقة الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي، عيدان ألكسندر، من خلال أجهزتها الاستخباراتية، ولم تكن طرفًا مباشرًا بشأن الصفقة.

وبحسب مصادر الموقع، لن يُطلب من إسرائيل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح عيدان ألكسندر، لكن سيتعين عليها الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار، ووقف رحلات الطائرات دون طيار فوق غزة لفترة زمنية معينة، للسماح لألكسندر بمغادرة القطاع بأمان.

ويتكوف يزور إسرائيل

وذكر مصدر أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف تحدث مع والدي ألكسندر، وأبلغهما بخطط حماس، ومن المتوقع أن يسافر ويتكوف إلى إسرائيل يوم الاثنين قبل إطلاق سراح الرهينة.

بدوره، قال مسؤول أمريكي إن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، يسافر إلى إسرائيل مع والدي ألكسندر لاستعادة ابنهما من أسر حماس، ومن المتوقع وصولهم إلى إسرائيل يوم الثلاثاء.

وصرح المسؤول قائلًا: "أصبح إطلاق سراح الرهائن ممكنًا بفضل قوة الرئيس ترامب"، وجهود وزير الخارجية ماركو روبيو، وويتكوف.

إصرار إسرائيل على التصعيد

من جهته، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا إسرائيل بنية حماس إطلاق سراح ألكسندر كلفتة للولايات المتحدة، دون أي شروط أو أي شيء في المقابل.

وبحسب الموقع، قالت الولايات المتحدة لإسرائيل إن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤدي إلى مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الآخرين بموجب اقتراح ويتكوف الأصلي، الذي قبلته إسرائيل بالفعل.

ووفق الموقع، قال مصدران مطلعان على المحادثات إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجرى مفاوضات مع قطر ومصر وحماس حول اتفاق محتمل بشأن غزة "ومناقشات سلام أوسع" خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت حركة حماس، الأحد، أنها ستفرج عن الرهينة عيدان ألكسندر الذي احتجزته لأكثر من 550 يومًا، كجزء من الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وألكسندر هو المواطن الأمريكي الوحيد الباقي على قيد الحياة من بين الرهائن الـ59 الذين تحتجزهم حماس.

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