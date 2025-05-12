الإثنين 12 مايو 2025
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انفوجراف

إدارة غزة من قبل جهة مهنية مستقلة والإفراج عن عيدان ألكسندر.. بيان عاجل من حماس (إنفوجراف)

حماس، فيتو
حماس، فيتو

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الإدارة الامريكية غزة عيدان ألكسندر إدارة قطاع غزة حماس

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