عضو سابق باتحاد الكرة: اللائحة تنصف الأهلي في أزمة القمة، وهذا القرار المنتظر للجنة التظلمات

رابطة الأندية، كشف عضو سابق في مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن اللائحة المنظمة لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الحالي، والتي أرسلتها رابطة الأندية المحترفة لجميع أندية المسابقة قبل انطلاق الموسم الحالي، تنصف النادي الأهلي في أزمة انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130

رابطة الأندية ترد على لجنة التظلمات

وأكد عضو اتحاد الكرة السابق الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن رابطة الأندية سجلت في ردها على لجنة التظلمات التي ستعقد اجتماعها الخميس المقبل، سبب تراجعها عن قرارها السابق بخصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130.

سبب تراجع الرابطة عن خصم 3 نقاط من الأهلي

وأوضح أن رابطة الأندية، قالت إن السبب في التراجع عن خصم ٣ نقاط من الأهلي نهاية الموسم، ارتكز على البند رقم ٢ من المادة ٦٣ في لائحة مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الحالية، والتي تنص على أن يقوم أي ناد بمخاطبة اتحاد الكرة قبل المباراة بـ١٥ يوما من أجل استقدام حكام أجانب لمباراته في الدوري الممتاز، وهو ما لم يحدث من جانب مسئولي القلعة الحمراء بسبب ظروف القرعة".

فريق النادي الأهلي، فيتو

موعد إعلان قرعة الدوري ورء الأزمة

وأوضح المسئول السابق: أن رابطة الأندية أعلنت قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بعد منتصف الليل، وتضمنت إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد 5 أيام فقط من إعلان القرعة، وهو ما لم يمكن النادي الأهلي من تنفيذ طلبه باستقدام حكام أجانب، لأن اللائحة المنظمة لهذا الشأن من اتحاد الكرة تنص على طلب الحكام الأجانب قبل المباراة بـ15 يوما، ولذلك فإن لجنة التظلمات لن يكون أمامها إلا تفعيل اللائحة واحترامها، وبالتالي فإنها لن تعاقب الأهلي على تمسكه بحقه في اللائحة وتخصم منه ثلاث نقاط أخرى نهاية الموسم، وستحكم بالاكتفاء باعتبار الأحمر خاسرا أمام الزمالك 3-0 فقط.

حالات القوة القاهرة في لائحة الدوري

وتابع عضو اتحاد الكرة السابق: "مجلس إدارة رابطة الأندية، كان يؤيد الأهلي في أحقيته استقدام حكام أجانب، لذلك عدل القرار الخاص بخصم ٣ نقاط نهاية الموسم، استنادا على البند رقم ٢ من المادة ٦٣ والذي ينص على أنه يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.