الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

النحاس يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ومصطفي العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وطاهر محمد. ‏

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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عماد النحاس الأهلي الدوري الممتاز إمام عاشور اشرف بن شرقي

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