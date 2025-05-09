محافظ دمياط يطلق ماراثون الدراجات النارية احتفالًا بالعيد القومي (صور)

شهدت محافظة دمياط صباح اليوم انطلاق ماراثون الدراجات النارية، ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمشاركة واسعة من الشباب وفرق الدراجات النارية.

إشارة البدء من أمام ديوان المحافظة

أطلق الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، إشارة البدء للماراثون من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، في أجواء احتفالية حماسية عكست روح الشباب والانتماء.

محافظ دمياط يطلق إشارة بدء السباق

المحافظ يرافق الشباب بسيارته حتى رأس البر

في لفتة إنسانية مميزة، حرص المحافظ على تحية الشباب المشاركين والتقاط الصور التذكارية معهم قبل انطلاق الماراثون، ثم رافقهم الطريق بسيارته، انطلاقًا من مدينة دمياط، مرورًا بكورنيش النيل، وصولًا إلى منطقة اللسان بمدينة رأس البر.

محافظ دمياط يقود السباق بسيارته

دعم مستمر للشباب والأنشطة الرياضية

وفي ختام الماراثون، التقى المحافظ مع الكيانات الشبابية وفريق الجوالة في منطقة اللسان، وهنّأهم بمناسبة العيد القومي، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية، وحرصه على إتاحة بيئة مناسبة لرعاية النشء وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية والرياضية.

إشادة بجهود مديرية الشباب والرياضة

وجه محافظ دمياط الشكر والتقدير إلى مديرية الشباب والرياضة على البرنامج المتنوع والناجح الذي أعدته احتفالًا بالعيد القومي، مشيدًا بدورها البارز في دعم الحركة الرياضية بالمحافظة.

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