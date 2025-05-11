مستشار السيسي يشيد بمركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

أعرب اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، عن تقديره البالغ لمستوى الخدمات المتكاملة التي يقدمها مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، والتي تغطي مختلف متطلبات التأهيل والعلاج، فضلًا عن توفير إمكانية الإقامة والإعاشة للمترددين من أبناء مراكز المحافظة وبعض محافظات الصعيد المجاورة.

وأشاد مستشار الرئيس للتنمية المحلية، بكون مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، الأول من نوعه على مستوى الإقليم ودوره المحوري في تقديم رعاية شاملة تهدف لتمكين الأشخاص ذوي الهمم وتحسين جودة حياتهم.

جاء ذلك في ختام جولته التفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، حيث تفقد اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، والذي يُعد من المراكز الرائدة في تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية.

تضمنت الزيارة متابعة مستوى الخدمات التى تقدمها العيادات الطبية المتخصصة، ووحدات التأهيل للإعاقات المختلفة، وقسم العلاج الطبيعي، ووحدة العلاج عن بُعد ومنطقة الملاعب والأنشطة الرياضية، حيث اطلع الوفد الزائر على آلية العمل والبرامج العلاجية والتأهيلية المتقدمة التي تعتمد على أحدث الأساليب العلمية، مثل الجلسات العلاجية الفردية والجماعية الهادفة لتطوير المهارات الاجتماعية والتواصلية، والدورات التدريبية للأسر.

من جانبه، أكد محافظ الوادى الجديد، دعم المحافظة المستمر لتوفير كافة احتياجات العمل والتخصصات الطبية النوعية لخدمة المترددين على المركز، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يتزامن مع متابعة إنشاء مركز مماثل للتأهيل والعلاج بمدينة الداخلة لتقديم نفس الخدمات المتميزة للمناطق النائية.

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