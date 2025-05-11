الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشار السيسي يشيد بمركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، ڤيتو

أعرب اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، عن تقديره البالغ لمستوى الخدمات المتكاملة التي يقدمها مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، والتي تغطي مختلف متطلبات التأهيل والعلاج، فضلًا عن توفير إمكانية الإقامة والإعاشة للمترددين من أبناء مراكز المحافظة وبعض محافظات الصعيد المجاورة.

وأشاد مستشار الرئيس للتنمية المحلية، بكون مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، الأول من نوعه على مستوى الإقليم ودوره المحوري في تقديم رعاية شاملة تهدف لتمكين الأشخاص ذوي الهمم وتحسين جودة حياتهم.

جاء ذلك في ختام جولته التفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، حيث تفقد اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما  حنان مجدي نائب المحافظ، مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، والذي يُعد من المراكز الرائدة في تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية.

تضمنت الزيارة متابعة مستوى الخدمات التى تقدمها العيادات الطبية المتخصصة، ووحدات التأهيل للإعاقات المختلفة، وقسم العلاج الطبيعي، ووحدة العلاج عن بُعد ومنطقة الملاعب والأنشطة الرياضية، حيث اطلع الوفد الزائر على آلية العمل والبرامج العلاجية والتأهيلية المتقدمة التي تعتمد على أحدث الأساليب العلمية، مثل الجلسات العلاجية الفردية والجماعية الهادفة لتطوير المهارات الاجتماعية والتواصلية، والدورات التدريبية للأسر.

من جانبه، أكد محافظ الوادى الجديد، دعم المحافظة المستمر لتوفير كافة احتياجات العمل والتخصصات الطبية النوعية لخدمة المترددين على المركز، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يتزامن مع متابعة إنشاء مركز مماثل للتأهيل والعلاج بمدينة الداخلة لتقديم نفس الخدمات المتميزة للمناطق النائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية الأشخاص ذوي الهمم العلاج الطبيعي اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المشروعات الخدمية والتنموية الوادى الجديد ذوى الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مستشار رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

هل تقرر لجنة التظلمات إعادة مباراة القمة؟ خبير لوائح يكشف القرار الأقرب

مين إللي غش البنزين؟، وزارة البترول تحسم الجدل

تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار، حقيقة إهداء قطر طائرة "القصر الطائر" لترامب (صور)

شاهد، بكاء لاعب مودرن سبورت بعد التعادل أمام زد

البتلو تواصل الانخفاض، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

برشلونة يفوز على ريال مدريد 4-3 ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني (صور)

الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة وانخفاض كبير في درجات الحرارة غدا

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تحرير سعر الصرف بعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخراج بعض المال عوضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقته بالاستقرار والراحة النفسية

10 مسائل خاصة بأحوال المرأة في الحج

المزيد
الجريدة الرسمية