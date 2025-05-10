السبت 10 مايو 2025
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محافظات

قطار امتحانات نهاية العام يصل محطة التعليم الفني والتربية الخاصة بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

 انطلقت صباح اليوم السبت، بمحافظة الوادى الجديد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل لمدارس التعليم الفنى والتربية الخاصة فى جميع الادارات التعليمية دون معوقات أو شكاوى.

وأكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تجهيز جميع اللجان بكافة المستلزمات لاستقبال الطلاب وتشكيل غرفة عمليات داخل ديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية الخمس مجهزة للتواصل الدائم مع غرفة العمليات بالمديرية على مدار اليوم، لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.

 ومن جانبه أجرى وصفي حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية زيارة تفقدية إلى مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، وذلك في إطار الحرص  على المتابعة الميدانية لسير امتحانات النقل للتعليم الفني، وتفقد خلال الجولة عددًا من لجان الامتحانات، حيث تابع عن قرب مدى انضباط العمل داخل اللجان، والتزام الطلاب والمعلمين بالإجراءات المنظمة للامتحانات.

وأكد مدير إدارة  الخارجة التعليمية على أهمية تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، وتوفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب لأداء امتحاناتهم، مشددًا على التعامل الجاد مع أي مخالفات أو محاولات غش.

 وأوضح أن غرفة عمليات الإدارة على تواصل دائم مع المدارس الفنية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات.

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