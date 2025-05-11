الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

مروان محسن يقود هجوم الجونة أمام الطلائع في الدوري المصري

فريق الجونة لكرة
فريق الجونة لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق طلائع الجيش اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري (مجموعة الهبوط).

 

تشكيل الجونة أمام طلائع الجيش

يدخل فريق الجونة مواجهة طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

موعد مباراة الجونة وطلائع الجيش

ويلتقي فريقا الجونة وطلائع الجيش، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد خالد بشارة.

ويسعى فريق الجونة لتعويض خساراته الاخيرة التي تكبدها في الجولة الخامسة من دوري الهبوط، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بهدف نظيف، بعد ثلاثة انتصارات وتعادل، مستغلا حالة الخسارة لفريق طلائع الجيش الذي لم يذق طعم الانتصارات في آخر مواجهة له.

 

ويدخل الجونة اللقاء في المركز الثاني في ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة، بينما يحل طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، لذلك المواجهة لن تكون سهلة على كلا الفريقين، فى ظل وجود دوافع لديهم بالاستمرار ضمن المراكز المتقدمة بين مجموعة الهبوط دون الدخول فى أى حسابات أخرى.

 

 

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