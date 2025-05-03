الجونة يفوز على إنبي في الدوري الممتاز بهدف شوشة (فيديو)

الدوري المصري، فاز فريق الجونة على نظيره إنبي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بمجموعة تفادي الهبوط.

جاء هدف الجونة عن طريق أحمد شوشة من ركلة جزاء صوبها بنجاح في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل إنبي ضد الجونة

حراسة المرمى: رضا السيد.

الدفاع: محمد حامد- أحمد صبيحة- أحمد خليل «كالوشا»- مصطفى دويدار.

الوسط: أحمد العجوز- مصطفى دويدار- على إيهاب.

الهجوم: رفيق كابو- أحمد أمين قفة- محمد شريف حتحوت.

تشكيل الجونة ضد إنبي

الحارس: محمد علاء.

الدفاع: أليو جاتا- أحمد العش- أحمد شوشة- عبدالجواد تعلب.

الوسط: بلال السيد- نور السيد- حفيظ إبراهيم.

الهجوم: أكيم فيفور- محمد النحاس- أوجو صامويل.

ترتيب إنبي والجونة في الدوري المصري

ويحتل إنبي المركز الثامن في مجموعة الهبوط برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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