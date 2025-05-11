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رياضة

الطلائع يبحث تعديل المسار أمام الجونة في الدوري المصري

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

يستضيف فريق الجونة نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم الأحد بستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري بمجموعة الهبوط.



مباراة الجونة وطلائع الجيش


ويسعى فريق الجونة صاحب المركز الثاني في ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة إلى تعويض خسارته الأخيرة، بينما يسعى فريق طلائع الجيش صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة في أمل استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 4 مواجهات.

ويغيب عن الطلائع محمد فتح الله للإيقاف الذي تعرض للطرد المباراة الماضية.

 

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمجموعة الهبوط.

مواعيد الجولة السادسة مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري

السبت 10 مايو
الاتحاد ضد غزل المحلة - 8 مساء (0-0)
الأحد 11 مايو
سموحة ضد إنبي - 5 مساء
الجونة ضد طلائع الجيش - 8 مساء
زد ضد مودرن سبورت - 8 مساء

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري

1-زد: 29 نقطة (5 مباريات).
2-الجونة: 27 نقطة (5 مباريات).
3-الاتحاد السكندري: 24 نقطة (5 مباريات).

4-طلائع الجيش: 23 نقطة (4 مباريات).

5-سموحة: 23 نقطة (5 مباريات).

6-غزل المحلة: 21 نقطة (5 مباريات).

7-إنبي: 21 نقطة (4 مباريات).

8-الإسماعيلي: 19 نقطة (5 مباريات).

9-مودرن سبورت: 18 نقطة (4 مباريات).

 

 

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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الدوري المصري فريق الجونة طلائع الجيش مباراة الجونة وطلائع الجيش مجموعة الهبوط

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