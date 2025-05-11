محمد حتحوت يتوج رجلًا لمباراة إنبي وسموحة في الدوري المصري

الدوري المصري، توج محمد حتحوت لاعب إنبي، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة في الجولة السادسة بمجموعة الهبوط من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق لافت للاعب محمد حتحوت، كما أنه سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه في مرمى سموحة، ليعود من الإسكندرية بثلاث نقاط غالية.

الفوز الرابع لإنبي بمجموعة الهبوط

جدير الذكر، أن الفوز هو الثاني على التوالي لفريق إنبي في مجموعة الهبوط، والفوز الرابع للفريق البترولي في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري، تحت قيادة مديره الفني حمزة الجمل.

إنبي يتخطى سموحة بهدف حتحوت

انتهت مباراة سموحة أمام إنبي، بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف إنبي اللاعب محمد حتحوت في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.