تجديد حبس المتهم بقتل عشيقته بالفيوم 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة أبشواي الجزئية حبس "جمعة. م" المتهم بقتل عشيقته" سعاد.ح " بعد رفضه الزواج منها وحملها سفاحا، بدائرة مركز شرطة أبشواي، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وكانت نيابة أبشواي الجزئية، أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، جددها له قاضي المعارضات.

العثور علي جثة فتاة وسط الزراعات

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة، وملقاة داخل أرض زراعية وعلي الفور تم تشكيل فريق، تحت إشراف اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة. وكشفت التحريات، أن الجثة للفتاة "سعاد.ح " 35 سنة مقيمة بعزبة علام التابعة لقرية فيديمن، بمركز سنهور القبلية ، وتربطها علاقة غير شرعيةً مع" جمعة.م " وحملت سفاحا منه، وعندما طالبته بالزواج تهرب منها، بحجة أنه متزوج ولديه أطفال ، وبعد إلحاح الفتاة اتفق معها علي مقابلتها وارتكب جريمته للتخلص من طلباتها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة حبسه 4 أيام جددها اليوم قاضي المعارضات 25 يوما

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