إصابة مواطن في انفجار أسطوانة غاز بالفيوم

أصيب شخص من الفيوم، بحروق من الدرجة الأولى متفرقة بأنحاء جسده، بسبب انفجار أسطوانة غاز البوتاجاز في منزل مكون من طابق واحد، بقرية الخلطة، التابعة لمركز يوسف الصديق، وتم نقله إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي الرعاية الطبية.

انفجار أسطوانة غاز منزلي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق، يفيد بانفجار أسطوانة غاز منزلي، بأحد منازل قرية الخلطة، بدائرة المركز، ويوجد مصاب، وعلة الفور انتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق، وقوات الدفاع المدني مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن تسريب الغاز من الأسطوانة أدى إلى اشتعال النار بها أثناء استخدام الموقد، ما تسبب في إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

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