غرفة عمليات رئيسية و5 فرعيات لمتابعة امتحانات النقل الفني والتربية الخاصة بالوادي الجديد

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، على إنهاء استعدادات قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل لمدارس التعليم الفنى والتربية الخاصة في جميع الادارات التعليمية، والتى تنطلق غد السبت 10 مايو 2025.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أنه جرى تجهيز جميع اللجان بكافة المستلزمات لإستقبال الطلاب وتشكيل غرفة عمليات داخل ديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية الخمس مجهزة للتواصل الدائم مع غرفة العمليات بالمديرية على مدار اليوم، لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.

وفي ذات السياق، شدد وكيل التعليم، على ضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى والتى تنطلق 21 مايو الجارى والتزام الجميع بكافة التعليمات الوزارية بشئون الامتحانات والقوانين المنظمة بهذا الشأن وضمان سرية الامتحانات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى دعم الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة و️تكاتف الجميع لضمان مرور أعمال الامتحانات دون مشكلات وسط متابعة انضباط العملية التعليمية بمدارس الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والحرص على مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والسداد.

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