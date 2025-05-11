اندلاع حريق في شقة بحدائق الأهرام

نشب حريق هائل في شقة سكنية تقع بالعقار رقم 171 هـ في منطقة حدائق الأهرام، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان.

وفور اندلاع الحريق، هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث بذل رجال الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران وإخمادها.

وأكد شهود عيان أن الحريق نشب في الطابق الرابع من العقار، مشيرين إلى أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كبير، مما دفع البعض إلى إخلاء المبنى خشية من تفاقم الوضع.

كما تم إغلاق الشوارع المحيطة بالعقار لتسهيل حركة سيارات الإطفاء والإسعاف.

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