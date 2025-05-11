رئيس جامعة بنها يستقبل فرق ضمان جودة التعليم لاعتماد برامج كليتي الزراعة والهندسة

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فرق المراجعة الخارجية للاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمراجعة وتقييم 7 برامج بكليتي الزراعة والهندسة ببنها بالجامعة من أجل الاعتماد البرامجي.

رئيس جامعة بنها يستقبل فرق الاعتماد البرامجي

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتورة زينب فيصل عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على تكوين شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات، وتوفير منح دراسية للطلاب والخريجين والتواصل المستمر مع الأطراف المجتمعية من خلال الملتقيات التوظيفية الدورية والتدريب المشترك لرفع كفاءة المهارات العملية، من أجل دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة.

وأشار " الجيزاوي " إلى أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للكليات المتقدمة لاعتماد برامجها الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن كلية الزراعة متقدمة للاعتماد البرامجي لعدد خمس برامج، وكلية الهندسة تقدمت بعدد اثنين من البرامج، لافتة إلى حرص الجامعة علي مواصلة جهودها في تطبيق جميع معايير الجودة.

من جانبه قال الدكتور محمد غانم: إن فريق المراجعة الخارجية سيقوم بزيارة كليتي الزراعة والهندسة ببنها للوقوف علي الممارسات التطبيقية والأنشطة والوثائق الخاصة بالاعتماد البرامجي وإجراء المقابلات مع جميع الفئات المستهدفة من قيادات الكليات والبرنامج، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والجهاز الإداري، والخريجين، والأطراف المجتمعية، بالإضافة إلى تفقد البنية التحتية والمعامل والورش والقاعات التدريسية.

يذكر أن زيارة فرق المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكليتي الزراعة والهندسة ببنها سوف تستمر من الفترة 11 إلى 13 مايو الجارى.

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