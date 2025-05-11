الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

أول صور للسيطرة على حريق برج شبكات خلف معهد الأورام بالتجمع

محاولات السيطرة على
محاولات السيطرة على حريق برج شبكات التجمع، فيتو

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على حريق محدود في برج شبكات لاسلكي خلف معهد الأورام في التجمع، وانتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لموقع البلاغ.

نجاح محاولات السيطرة على حريق برج شبكات

وحصلت “فيتو” على أول صور لنجاح محاولات السيطرة على حريق برج شبكات خلف معهد الأورام بالتجمع. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في برج شبكات بالقرب من معهد الأورام بالتجمع بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعززت الحماية المدنية بـ٣ سيارات للإطفاء والسيطرة على الحريق. 

 

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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الأجهزة الأمنية القاهرة الجديدة السيطرة على حريق محدود أمن القاهرة بمنطقة القاهرة الجديدة بمديرية امن القاهرة غرفة عمليات النجدة منطقة القاهرة الجديدة مديرية أمن القاهرة

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