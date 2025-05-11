الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

قرار قضائى فى إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الإسماعيلية"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإسماعيلية"، إلى جلسة 12 يونيو المقبل لسماع المرافعات.

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وجاء القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبأمانة سر محمد السعيد.

ويواجه المتهمون في القضية عدة تهم، أبرزها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، التخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد منشآت الدولة، تمويل الإرهاب، حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، ورصد منشآت حكومية من بينها محكمة الإسماعيلية تمهيدًا لاستهدافها.

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