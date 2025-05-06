الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

عديم المسئولية، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تهاجم ماكرون بسبب زيارة الشرع

زعيمة اليمين المتطرف
زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، فيتو

 انتقدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الثلاثاء، عزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقبال الرئيس السوري، أحمد الشرع، الذي وصفته بأنه "جهادي سابق في تنظيمي داعش والقاعدة".

 

ماكرون عديم المسئولية

 وكتبت مارين لوبان في حسابها على منصة "إكس": “ذهول وصدمة”.

ونددت بما اعتبرته "استفزاز" و"انعدام مسؤولية" من جانب ماكرون، الذي من المقرر أن يستقبل غدًا الشرع، الذي تولى مقاليد السلطة في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت، عن لوبان قولها إن "إيمانويل ماكرون يسيء مرة أخرى إلى صورة فرنسا ويقلل من التزامها، خاصةً بين حلفائها، في الحرب ضد الإسلاموية".

وأضافت لوبان أن "الميليشيات الإسلامية التي زرعت الموت بين مواطنينا من خلال الهجمات الدموية ترتكب مجازر بحق الأقليات".

 

خطأ جوهري يساهم في الاعتراف الدولي بنظام بغيض

 من جانبه، قال أيضًا رئيس نواب حزب الاتحاد اليميني للجمهورية، إريك سيوتي، على “إكس”، إنه “خطأ جوهري يساهم في الاعتراف الدولي بنظام بغيض!”، على حد تعبيره.

وأضاف أن "استقبال إيمانويل ماكرون للديكتاتور الإسلامي السوري في باريس خطأ!".

يُشار إلى أنه هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى دولة أوروبية منذ وصوله للحكم. وبحسب بيان نشره الإليزيه في وقت سابق من اليوم، فإن رئيس الدولة "سيؤكد دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل أطياف المجتمع السوري".

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