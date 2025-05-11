خبيرة بالشأن الأسيوي تكشف تصاعد الصراع الهندي-الباكستاني بين المصالح الأمريكية والصينية

قالت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف المتخصصة بالشأن الأسيوي: إنه تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون فى مدينة "باهالغام" الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وHتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم، وقيامها بإطلاق ما أسمته "عملية السندور"، وهى عملية عسكرية متقدمة Hستهدفت تسعة معاقل لتنظيمات تقول الهند yنها إرهابية تشمل (لشكر طيبة، جيش محمد، وحزب المجاهدين).

وأكدت في تصريح لـ “فيتو” أنه جاء هذا التصعيد الحاد مع تأكيد الهند أنها تمتلك أدلة تربط بين منفذي الهجوم وجهات متطرفة مقرها باكستان، وهي ادعاءات تنفيها إسلام آباد، وردت باكستان بتعليق اتفاقية سلام مع الهند تعود إلى عام ١٩٧٢، واتخذت بدورها خطوات تصعيدية مقابلة، وقام فريق من الأمم المتحدة بعمل بزيارة ميدانية إلى موقع الهجوم الهندي في منطقة "مظفر آباد" داخل الأراضي الباكستانية، ما يعكس حجم القلق الدولي المتزايد من تطور الوضع نحو مواجهة مفتوحة بين الهند وباكستان.

الدعم الإسرائيلى للهند

وواصلت حديثها قائلة: يأتى الدعم الإسرائيلى للهند، مع حرص الولايات المتحدة الأمريكية على توثيق علاقاتها مع الهند، استنادًا إلى المبدأ الأمريكى فى تعزيز (العلاقات مع الديمقراطيات الآسيوية) ومنها الهند، وتوسيع الشراكة فى مجال التكنولوجيا والدفاع معها، فضلًا عن دعم الهند للولايات المتحدة الأمريكية فى إطار تحالف "كواد الرباعية" مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، لمواجهة النفوذ الصيني فى المحيطين الهندي والهادئ عبر الهند، وتقديم الولايات المتحدة الأمريكية للهند كشريك موثوق به فى سلاسل الإمداد العالمية والتكنولوجيا المتقدمة.

الدعم الصينى لباكستان من أجل إنجاح مشروعها للحزام والطريق

وتابعت من أجل ذلك، يأتى الدعم الصينى لباكستان من أجل إنجاح مشروعها للحزام والطريق، فى مواجهة (مشروع الممر الإقتصادى الهندى الشرق أوسطى) IMEC الذى سيمر عبر (ميناء بن جوريون الإسرائيلى)، وهو ما سيؤثر سلبًا على الصين وقناة السويس المصرية وسيجعل تدفقات التجارة الآسيوية والعالمية تمر عبر الهند وتل أبيب، وهو ما تتصدى له الصين بقوة عبر شبكة علاقاتها الوثيقة مع الجانب الباكستانى. ونجد بأن هذا الممر الإقتصادى الهندى الشرق أوسطى، يضم (الهند والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والأردن وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية)، فى مواجهة مشروع مبادرة الحزام والطريق الصينية والممر الملاحى لقناة السويس المصرية.

وأشارت إلى أن ذلك فى مقابل الدعم الصينى لباكستان حليفتها الوثيق فى منطقة جنوب آسيا، بسبب التنافس بين مبادرتى الحزام والطريق الصينية عبر باكستان وميناء جوادر الباكستانى الإقتصادى، ومشروع "ممر النقل الإقليمى" الذى سيصل الهند بإسرائيل عبر (ميناء بن جوريون الإسرائيلى)، ومن ثم ربط إسرائيل بأوروبا والعالم من خلاله والذى سيجعل من إسرائيل بمثابة المتحكم فى كافة ممرات النقل وطرق الملاحة والنقل البحرى عالميًا ولوجستيًا، وهو ذاته المشروع الذى تم الإعلان عنه فى (قمة مجموعة العشرين في نيودلهي) عام ٢٠٢٣. وهو ذاته المشروع الذى سيتعارض مع مصالح مصر فى قناة السويس المصرية ومصالح الصين ومشروعاتها عبر مبادرة الحزام والطريق الصينية.

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