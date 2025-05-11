الهند تدشن مركزا جديدا لإنتاج صواريخ براهموس بالتعاون مع روسيا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الهندي راجنات سينج، افتتح عبر الاتصال المرئي مركز "براهموس" للتكامل واختبار التكنولوجيا الفضائية في مدينة لكناو الهندية.

الهند تدشن مركزا جديدا لإنتاج واختبار صواريخ "براهموس" المشتركة مع روسيا

وقال وزير الدفاع الهندي، في كلمته خلال حفل الافتتاح: "أتذكر بوضوح كيف عبّرت عن رغبتي في الإسراع بإتمام المشروع عندما وضعت حجر الأساس، ويسعدني أن أرى أنكم احترمتم مشاعري ورغبتي، وأنهيتم المشروع في غضون 40 شهرا فقط، وفي ظل المناخ الجيوسياسي الراهن، فإن إنجاز أهدافنا في الوقت المحدد بات أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ومن المتوقع أن ينتج المصنع الجديد، الذي أقيم ضمن "ممر الصناعات الدفاعية" في ولاية أوتار براديش، ما بين 80 إلى 100 صاروخ "براهموس" سنويا.

وكان قد تم وضع حجر الأساس للمصنع، الذي تبلغ تكلفته 3 مليار روبية هندية (ما يعادل نحو 35.1 مليون دولار أمريكي)، في عام 2021.

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