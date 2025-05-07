أول تعليق من ترامب على الهجوم الهندي على الأراضي الباكستانية

أعلن الجيش الهندي، أن باكستان قصفت بالمدفعية أراضي هندية.

وأكدت الهند، أن باكستان أطلقت نيران المدفعية عبر خط ترسيم الحدود في كشمير

وأكد وزير الدفاع الباكستاني، أن إسلام آباد سترد بقوة وصوت أعلى على الضربات الهندية التي وقت في 3 مواقع باكستانية.



من جانبه علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "سمعنا للتو عن ضربات هندية ضد باكستان وأنه أمر محزن".

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