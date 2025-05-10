سي إن إن: روبيو لعب دورًا محوريا في اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

كشفت شبكة CNN نقلًا عن مصدر مطلع كان حاضرًا في غرفة المفاوضات، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لعب دورًا محوريًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

وبحسب المصدر، فإن ترتيبات الهدنة بدأت منذ أمس، وربما على مدار الـ٤٨ ساعة الماضية، حيث أوقفت باكستان عملياتها العسكرية مؤقتًا لإتاحة نافذة للدبلوماسية.

وقبل وقت سابق قال سوبراهمانيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، اليوم السبت، أن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه اليوم، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز الاخبارية.

واضاف: صدرت تعليمات للقوات المسلحة بالتعامل بقوة مع الانتهاكات على طول الحدود، متابعًا قواتنا المسلحة بدأت الرد وندعو باكستان إلى وقف الانتهاك.

ونقلت وكالة “أ ف ب”، عن مصدر حكومي هندي قوله اليوم السبت، إن باكستان خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعدما ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم السبت، أنه تم سماع دوي انفجارات في جامو الهندية ورؤية مقذوفات رغم إعلان وقف النار.

اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان

وكانت أعلنت الخارجية الهندية، أن وقف إطلاق النار مع باكستان يبدأ مساء اليوم السبت.

وأوضحت الخارجية الهندية، أن القائدين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو.

وقال وزير الخارجية الهندي: توصلنا مع باكستان إلى تفاهم لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

وتابع وزير الخارجية الهندي: نيودلهي حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.

وقبل وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد أيام من تصاعد الصدام بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.