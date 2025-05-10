المجددون، "مالك بن نبي" فقيه الحضارة وفيلسوف النهضة الإسلامية

روى أبو هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قوله: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينة والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.



وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.



مالك بن نبي (1323 هـ - 1393 هـ)

اعتبره المفكر الكبير محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، من المجددين.

"مالك بن نبي" مفكر إسلامي جزائري أحدث نقلة نوعية في الفكر الإسلامي الحديث، وأسس مفاهيم ومصطلحات فكرية وفلسفية جديدة يعتبر امتدادا لابن خلدون.

استحق ألقابا عديدة، منها: "فيلسوف العصر" و"فقيه الحضارة" و"منظر النهضة الإسلامية".

من المفكرين المسلمين القلائل في العصر الحديث، والذين يلقبون بمفكري العصر وأصحاب النهضة الفكرية، فهو الذي يدرس ويتأمل ويقارن، ويحلل المشكلة إلى أجزائها، ثم ينسق ويركب ويجتهد في إيجاد الحلول.

مولده ونشأته

كان مولد المفكر الإسلامي الجزائري "مالك بن عمر بن نبي" يوم 1 يناير 1905 في مدينة قسنطينة بالجزائر.

نشأ في أسرة فقيرة متدينة بشرق الجزائر، كان والده الحاج "عمر بن نبي" موظفا بإدارة مدينة تبسة، وكانت أمه تعمل في الحياكة.

مالك بن نبي، فيتو



وظل والده لفترة دون عمل، وفيها عرف مالك طعم الحرمان، الذي قال عنه في مذكراته "شاهد القرن": "في العائلة الفقيرة لابد أن يجوع الصغار متى فقد الأب عمله، غير أن أمي كانت تحول دون ذلك بممارستها للخياطة، وبالتالي فهي التي كانت تمسك بكيس النقود الذي كان دائمًا فارغًا…".

تبناه عمه ليتربى عنده، وسرعان ما توفي عمه، فأعادته زوجة عمه إلى أبويه، اللذين ارتحلا به إلى مدينة تبسة سنة 1912م عند أخوال أمه، الذين يعملون بالتجارة وبعض الحرف العادية.

وكان لحكايات جدته أثر كبير على شخصيته، بترديدها لأهوال وفظائع سقوط مدينة قسنطينة بيد الفرنسيين سنة 1837م، وكيف هرّب أهل قسنطينة زوجاتهم وبناتهم بالحبال من أعالي مرتفع سيدي مسيد، للإفلات من وحشية جنود الاحتلال.

يحكي عن تأثره بجدته في طفولته، قائلا: "وفي ظهيرة يوم الجمعة أخذت نصيبي من الرفيس وأخذت أقضمه بنهم ولذة، وفجأة سمعت بباب الدار سائلًا ينادي: "أعطوني من مال الله"، ولم أكن عندها أكلت من فطيرتي أكثر من النصف، ومع ذلك بادرت بإعطائها له عندما تذكرت واحدة من حكايات جدتي عن الإحسان وثوابه".

وترعرع في مدينة "قسنطية"، وتجاوزت أفكاره نطاق الجزائر، بل والمنطقة العربية والإسلامية كاملة.

دراساته

بدأ تعليمه في تبسة بالالتحاق بكتاب تحفيظ القرآن الكريم لمدة أربع سنوات، بالتوازي مع دراسته في المدرسة الفرنسية إلى أن أكمل تعليمه الابتدائي والإعدادي.

وقد تمكن بفضل تفوقه الدراسي من الحصول على منحة لمواصلة الدراسة في مدينة قسنطينة التي كانت معلما للثقافة العربية والإسلامية قبل الاحتلال، وهناك بدأ يتعرف على الثقافة الفرنسية.

وبعد إتمام التعليم الثانوي عام 1925 سافر إلى فرنسا، لكنه عاد إلى الجزائر لعدم حصوله على فرصة عمل، وفي سنة 1930 سافر إلى فرنسا ثانية لمواصلة دراسته، إلا أنه لم يستطع الانتساب إلى معهد الدراسات الشرقية، فتوجه إلى مدرسة اللاسلكي حيث حصل على شهادة مهندس كهرباء عام 1935.

مالك بن نبي، فيتو

وفي “قسنطينة” كان مالك يجاور دروسه بمجالس الفقه للشيخ "ابن العابد" ودروس النحو العربي والصرف على يد "الشيخ عبد المجيد" الذي أثّر في تكوينه الفكري وغرس فيه حاسة النقد الاجتماعي، كما تأثر أيضًا كما يذكر في مؤلفاته في المدرسة الثانوية بمعلم فرنسي يدعى "مارتن" فأسهم في إثراء حصيلة تلاميذه بالمفردات اللغوية وغرس فيهم ملكة التعبير وتذوقه وحبب إليهم القراءة.

تزوج في باريس من فتاة فرنسية أسلمت على يديه، وأسمت نفسها خديجة، لكنها لم تنجب منه، فتزوج مرة ثانية في مصر عام 1956.

تنقّل “مالك” بين المعارف والأفكار المختلفة، فقرأ للأديب والشاعر الفرنسي "جول فيرن"، وتنسم عطر الشعر الجاهلي وشعر العصرين الأموي والعباسي، وحتى مدارس الشعر الحديثة، مما أكسبه طابعًا أدبيًا ملموسًا في مؤلفاته.

ثم جذبته الحركة الإصلاحية لـ"ابن باديس"، متأثرا بطبيعته الثورية في مواجهة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

مناصب تولاها

في البداية، عمل في مدينة تبسة مساعد مكتب في محكمة المدينة، وفي سنة 1927 التحق بمدينة آفلو بولاية الأغواط للعمل في محكمتها.

وبعد عودته إلى الجزائر عام 1963 تقلد عدة مناصب أكاديمية أهمها منصب مستشار للتعليم العالي، ومدير لجامعة الجزائر ثم مدير للتعليم العالي (وزير)، إلى أن استقال عام 1967، وتفرغ لنشاطه الفكري والدعوي.

مرحلة الفكر والتنظير

التقى في عام 1928 برائد الحركة الإصلاحية بالجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفي باريس تعرف على مشكلات أمته ووطنه، وفيها عاش تجربة غنية تعرف من خلالها على روح الحضارة الغربية وأفكارها.

اندمج في نشاط فكري وسياسي بين المغتربين، وكان عنوان أول محاضرة يلقيها هناك "لماذا نحن مسلمون؟!"، وذلك في أواخر ديسمبر 1931، واستجوبته الشرطة الفرنسية على إثرها.

مالك بن نبي، فيتو

أسهم في تأسيس "جمعية الوحدة المغاربية" تحت إشراف الأمير شكيب أرسلان، وأصبح ممثلا للجزائر فيها، وفي مارسيليا أشرف على نادي "المؤتمر الجزائري الإسلامي"، وبعد ذلك سافر إلى مصر عام 1956، وأقام بالقاهرة، حيث نذر نفسه وقلمه لخدمة ثورة التحرير الجزائرية، وهناك عمَّق معرفته باللغة العربية بعد أن كان ضليعا في اللغة الفرنسية.

ركز جهده في مجالي فكر النهضة والدراسات القرآنية، وقدم إسهامات بارزة لتجديد الفكر الإسلامي المعاصر، حيث أكد أن أزمة المجتمع المسلم هي أزمة منهجية عملية بالأساس، واستنادا إلى ذلك صاغ نظريته في التغيير الاجتماعي على أساس مبدأ الفاعلية والتصدي لما أسماه "القابلية للاستعمار"، والحذر من إدمان الاستكانة والهوان.

أثرى الفكر الاسلامي بمصطلحات عديدة بحديثه عن "الأفكار الميتة" و"الأفكار المميتة"، والعلاقة بينهما، وعن مراحل تطور الحضارة الإسلامية وغير ذلك.

من أقواله

"أنا شديد التأثر بالحدث، وأتلقى صدمته بكل مجامعي وبانفعالية تستطيع أن تنتزع مني دموع الحزن حين يثير الحدث الحبور من حيث المبدأ".

مالك بن نبي، فيتو

"الجهل في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفكارًا بل ينصّب أصنامًا".

"أي إخفاق يسجله مجتمع في إحدى محاولاته إنما هو التعبير الصادق عن درجة أزمته الثقافية".

"الجمال هو وجه الوطن في العالم فلنحفظ جمالنا كي نحفظ كرامتنا".

"العلم دون ضمير ما هو إلا خراب للروح والسياسة دون أخلاق ما هي إلا خراب للأمة، وفكرة السلام لم تُحقِقْ حتى الآن استقلالها وشخصيتها الخاصة".

"لايزال السلام في البلاد المتحضرة يعد نتيجة لحرب ظافرة".

"كل كلمة لا تحمل نشاط معين هي كلمة فارغة كلمة ميتة مدفونة في نوع من المقابر نسميه القاموس".

مؤلفاته

قدم إرثا فكريا ومعرفيا زاخرا بالفكر التقدمي والفلسفة المعمقة، فقد ألف أكثر من ثلاثين كتابا، منها "مشكلة الثقافة" عام 1956، و"الصراع الفكري في البلاد المستعمرة" عام 1960، و"الفكرة الآفروآسيوية" عام 1956، و"الكومنولث الإسلامي" عام 1960.

وقد تأثر بأفكاره قادة التحرر في أفريقيا وآسيا، والعالم الإسلامي، مثل: جمال عبد الناصر الذي أنشأ منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية عام 1958، ثم أنشئت منظمة تضامن العالم الإسلامي، وغيرها.



من أشهر كتبه "الظاهرة القرآنية"، و"وجهة العالم الإسلامي"، و"شروط النهضة"، و"مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي".

ونشر له بعد وفاته كتابان، هما: "دور المسلم ورسالته في القرن العشرين" عام 1977، و"بين الرشاد والتيه" عام 1978، وقد ترجم الدكتور عبد الصبور شاهين عددا من كتبه الصادرة بالفرنسية إلى اللغة العربية.

وفاته

توفي مالك بن نبي يوم 4 شوال 1393 الموافق 31 أكتوبر1973م.



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