المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينية والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.

وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.



محمد أبو زهرة (1315 هـ - 1394 هـ)

رأى الدكتور خالد فهمي إبراهيم، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية والخبير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، وأبو الحسن الجمّال الكاتب والمؤرخ المصري، في كتابهما "مآذن من بشر.. أعلام معاصرون"، أن الشيخ محمد أبو زهرة من أبرز المجددين.

هو عالم دين وباحث ومفكر مصري. يعرف بأنه واحد من أهم وأقوى علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين.

اشتهر بالتقوى والورع، وحب الخير، وكان لا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يغره منصب ولا مال ولا جاه.

استمر حتى آخر يوم في حياته يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يترك محتاجًا للعلم أو النصح إلا وأخذ بيده حتى النهاية.

من هو الشيخ أبو زهرة؟

هو محمد أحمد مصطفى أبو زهرة، الشهير باسم أبو زهرة. تعود أصوله إلى مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

الشيخ محمد أبو زهرة، فيتو



ولد لعائلة متوسطة الحال تشتهر بالتدين والالتزام، يعود نسبها إلى الشيخ مصطفى أبو زهرة الذي اشتهر باسم الششتاوي، وهو ابن الشيخ أحمد أبو زهرة، رجل الدين الذي اشتهر بالصلاح وحسن الخلق والالتزام.

كانت أمه من حفظة القرآن الكريم، وساعدت ابنها على حفظ القرآن، فكانت تراجع له ما يحفظه في الكتاب كل يوم. فحفظ القرآن قبل أن يتم التاسعة من العمر.

كان الشيخ محمد سريع البديهة قوي الذاكرة ذكيًا، مثل أسرته، فشقيقه الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد أبو زهرة هو من أنشأ قسم هندسة الطيران بكلية الهندسة في جامعة القاهرة (جامعة فؤاد الأول سابقًا) وترأسه، كما أنه كان أستاذًا في كلية الهندسة بجامعة لندن الإنجليزية.

كان الشيخ محمد أبو زهرة أبيض الوجه، ذا صوت عال لا سيما في قول الحق، شديد الذكاء، راجح العقل، حر الإرادة. يتمتع بقدر كبير من الإيمان والوقار والجدية مع حس الدعابة.

وكان رجل ذا مبادئ يكافح من أجلها ويموت في سبيلها، كما كان ينادي بأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية، وضرورة اختيار سلطان صالح بطريقة عادلة، كما أنه حارب قضية الربا بكل قوته، وأكد أنها نظرية فاسدة وأن العالم لا يحتاج إليها حقًا.

مولده ونشأته

ولد الشيخ محمد أبو زهرة في التاسع والعشرين من مارس عام 1898م، الموافق السادس من ذي القعدة لعام 1315هـ.

ألحقته أسرته التي كانت تحب العلم والدين بأحد الكتاتيب لكي يتعلم القراءة والكتابة ويحفظ القرآن الكريم.

وبعد أن حفظ الطفل كتاب الله وتعلم مبادئ القراءة والكتابة التحق بالجامع الأحمدي في طنطا، والذي كان يشتهر بأنه ساحة تقام فيها حلقات العلم ويحضرها كبار العلماء، لذا كان يعرف باسم “الأزهر الثاني”.

وظل يدرس فيه على مدار ثلاث سنوات، انتقل بعدها إلى مدرسة القضاء الشرعي عام 1916م، وهي المدرسة التي أنشأها محمد عاطف بركات باشا، الذي كان واحدًا من كبار التربويين والمربين المؤثرين في مجال التعليم بمصر في العصر الحديث.

الشيخ محمد أبو زهرة، فيتو



نجح أبو زهرة في اجتياز اختبار القبول الصعب والدقيق الخاص بها. وكان أول متقدم إليه بالرغم من حداثة سنه، وظل في هذه المدرسة لمدة 8 سنوات يدرس بكل جد وشغف حتى تخرج منها عام 1924م، وحصل على عالمية القضاء الشرعي، ليتجه بعدها لدار العلوم ويحصل على المعادلة الخاصة بها عام 1927م.

في مجال التعليم

بعد التخرج عمل الشيخ محمد أبو زهرة في مجال التعليم، إذ إنه درس اللغة العربية في المدارس الثانوية.

وبحلول عام 1933م تم اختياره للتدريس بكلية أصول الدين، حيث كان يدرس فيها مادة “الخطابة والجدل”، وعُرف بمحاضراته الرنانة والمميزة، ثم ألف كتابًا في الخطابة كان الأول من نوعه على الإطلاق، فذاع صيته واشتهر ببراعته رغم صغر سنه.

وهذا ما جعل كلية الحقوق تختاره لتدريس مادة الخطابة فيها، ولما أثبت جدارته جعلته الكلية يدرس مادة الشريعة الإسلامية كذلك. وهناك كون صداقات مع مجموعة من أهم العلماء، على رأسهم: أحمد إبراهيم، علي قراعة، فرج السنهوري وأحمد أبي الفتح.

وبمرور الوقت أثبت أبو زهرة جديته وبراعته، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا لقسم الشريعة، وظل في المنصب حتى تقاعد منه عام 1958م.

تم اختياره عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية عام 1962م بعد أن صدر قانون تطوير الأزهر.

وأسهم في تأسيس معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وكان يلقي فيه المحاضرات المجانية عن الشريعة الإسلامية.

مؤلفاته

ترك الشيخ أبو زهرة العديد من المؤلفات في مختلف الموضوعات الحياتية، مثل الملكية، نظرية العقد، الوصية وقوانينها، التركات، الأحوال الشخصية، الوقف وأحكامه. كما قام بتفصيل جهود 8 من كبار أئمة الإسلام في الفقه، وهم: الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، ابن حزم، ابن تيمية، جعفر الصادق وزيد بن علي.

فضلا عن مؤلفاته في التفسير والسيرة، خاصة كتاب المعجزة الكبرى الذي تناول فيه قصص نزول القرآن الكريم وطريقة جمعه وتدوينه وقراءته ورسم حروفه وترجمته للغات الأجنبية.

كتب أبو زهرة طوال حياته أكثر من 30 كتابا، على رأسها: كتاب خاتم النبيين في ثلاث مجلدات.. كتاب المعجزة الكبرى في القرآن الكريم.. تاريخ المذاهب الإسلامية في جزأين.. العقوبة في الفقه الإسلامي.. الجريمة في الفقه الإسلامي.. أبو حنيفة (حياته وعصره – آراؤه وفقهه).

الإمام مالك (حياته وعصره – آراؤه وفقهه).. أحكام التركات والمواريث.. الدعوة إلى الإسلام.. مقارنات الأديان.. الولاية على النفس.

الملكية ونظرية العقد.. الخطابة (أصولها – تاريخها في أزهى عصورها عند العرب).. العلاقات الدولية في الإسلام.. الميراث عند الجعفریة.. زهرة التفاسير.

معاناة الإمام

عانى الإمام أبو زهرة من كثير من الانتقادات التي كان يوجهها إليه بعض المشايخ، رغم أنه كان واحدًا من كبار العلماء لا سيما في الفقه وأصوله؛ إلا أنهم قالوا عنه إنه اشتهر ببغضه للسلفيين، حيث وضع الوهابية في كتاب له تحت عنوان “تاريخ المذاهب الإسلامية” بين البهائية والقاديانية، وقال عنهم إنهم في بداية ظهورهم حرموا شرب القهوة، ثم تراجعوا عن الأمر.

الشيخ محمد أبو زهرة، فيتو



إلا أنه في حقيقة الأمر أورد الوهابية بجانب المذهبين المذكورين لأنه كان يتناول المذاهب الحديثة، ولم يكن يتعمد على الإطلاق إقران الوهابية بالقاديانية أو البهائية.

وقال في الكتاب نفسه عن الوهابية: “وقد اتسمت العصور التي جمد فيها العقل بتقديس آراء الأئمة كما أشرنا. وكان من مظاهر ذلك التقديس تقديس الصالحين في حياتهم وبعد مماتهم، وزيارة أضرحتهم، والطواف حولها بما يشبه الطواف حول البيت الحرام. وكان من أثر ذلك أن قامت طائفة تحارب هذا، وتشدد في محاربته”. ورغم اختلافه معهم في بعض النقاط، إلا أنه لم يسء لهم.

وكان الشيخ أبو زهرة معتدلًا في نقده للآخرين حتى وإن عارضوه، حيث يقول في مقدمة كتابه عن ابن تيمية: “وعندما اتجهتُ ذلك الاتجاه، برز إلى الخاطر إمام شغل عصره بفكره ورأيه ومسلكه؛ فدوَّى صوته بآرائه في مجتمعه، فتقبَّلتها عقول واستساغتها، وضاقت عنها وردَّتها. وانبرى لمُنازلته المخالفون، وشدَّ أزره الموافقون. وهو في الجمعين يصول ويجول، ويجادل ويناضل. والعامة من وراء الفريقين قد سيطر عليهم الإعجاب بشخصه وبيانه، وقوة جنانه وحدَّة لسانه”.

وفاته

توفي الشيخ محمد أبو زهرة في مغرب يوم الجمعة، الثاني عشر من أبريل 1974م، بينما كان يهبط الدرج ظهرًا ليلقي خطبة في مؤتمر شعبي أقامه أمام منزله بمنطقة الزيتون، لمناقشة أمور الدين، فتعثر الشيخ وسقط أثناء نزوله، وكان يحمل في يده مصحفه وأوراق تفسير سورة النمل التي كان قد بدأ في كتابتها.

ولم تمر سوى ساعات حتى صعدت روحه إلى بارئها، تاركًا إرثًا عظيمًا وذكريات طيبة.



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