الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

التحفظ على 8 أطنان أرز مجهول المصدر قبل طرحها في أسواق الفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية، شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر إلى أسواق الفيوم، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

التحفظ على أرز مجهول المصدر

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ على تاجر بحوزته 800 كيس أرز معبأ زنه الكيس 10 كيلو جرام،  بإجمالي 8 أطنان غير مدون على الكيس تاريخ الإنتاج، كما أنه مدون في الفاتورة تعبئة مضرب ذكر اسمه في الفاتورة، ومدون على الكيس تعبئة مصنع مصنع آخر وعلامة تجارية أخرى، كما تبين من  الفحص الأولي للمنتج أنه مخالف للمواصفات الخاصة بأوزان الأرز لتعبئته في أكياس 10 كيلو جرام، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتسليم المتهم حضوريا لمركز الشرطة المختص.

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وتحرر المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة سحب عينة من المضبوطات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وتولي التحقيق.

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